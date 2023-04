Casa di comunità inaugurata dopo la riqualificazione "Continuiamo a sviluppare i servizi territoriali"

Un ospedale di comunità riqualificato, che in meno di dodici mesi ha incrementato il tasso di occupazione di oltre il 20% (passando dal 70% al 90%). È quello di Santarcangelo, che fa riferimento al dipartimento cure primarie Santarcangelo-Verucchio, composto da 28 medici di famiglia. Con circa 500mila euro di investimento, l’intervento di riqualificazione ha previsto il riassetto funzionale della Casa della comunità, del punto prelievi e del consultorio. L’intervento di ristrutturazione è stato effettuato con fondi regionali. I lavori sono terminati ad agosto scorso, mentre l’attivazione della struttura è prevista questo maggio. Dei 28 medici, 5 operano in gruppo nella sede, gli altri hanno ambulatori decentrati, collegati in rete tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Gli assistiti del territorio sono 36.963. La media assistiti è di 1.320, in rapporto alla media regionale di 1.378. I pediatri sono 4. Ieri alla presenza delle autorità locali, direttori e responsabili sanitari, è stata illustrata la riqualificazione. "L’ospedale Franchini continua a crescere, integrando in modo sempre più funzionale i servizi offerti – dice la sindaca Alice Parma – I locali riqualificati accoglieranno medici, ambulatori specialistici e assistenti sociali, nuovi spazi destinati all’attesa. Tra le azioni più importanti anche la riorganizzazione del punto prelievi". "Un ulteriore passo avanti nello sviluppo e potenziamento della rete di servizi territoriali – dice Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna – La casa di comunità è un servizio di prossimità". Per quanto riguarda la ristrutturazione della vicina ‘Casa Colonica’ (per 1 ,1 milione di euro), che ha subito rallentamenti, verrà realizzata una struttura destinata ai più piccoli, con ambulatori e locali per vaccinazioni pediatriche e ambulatori di neuropsichiatria infantile.