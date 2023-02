Casa di comunità verso il potenziamento

Una casa della salute casa di comunità potenziata e ampliata a Bellaria Igea Marina. Ma anche nuovi servizi socio sanitari sparsi in città e sul territorio, nuovi fondi Pnrr e progetti da sviluppare per il medio lungo periodo. Su questi temi si concentrerà l’incontro pubblico, promosso da comune e Ausl Romagna, martedì 28 febbraio alle 17.30. "Sarà un consiglio comunale aperto alla cittadinanza – dicono dal comune – incentrato però esclusivamente sul tema dei servizi e delle risorse socio sanitarie di e per la nostra città Bellaria Igea Marina. Parleremo dei servizi attivi, A cominciare da quelli di recente attivazione, come l’ambulatorio di psicologia di cure primarie, dedicato all’intercettazione e alla copertura di tutte quelle situazioni di disagio psicologico, disturbi dell’adattamento, difficoltà reattive legate ai nostri giovani. Molto richiesto e apprezzato dalle famiglie".

Con tutta la giunta e insieme ai dirigenti e tecnici dell’Azienda sanitaria, il sindaco Filippo Giorgetti parlerà poi del potenziamento e raddoppio della Casa della Salute, "un’opera attesa e fondamentale per la nostra comunità anche in ottica diagnostica – spiega il sindaco –. A questo si aggiungono gli altri servizi che stiamo mettendo in campo con le istituzioni preposte, e durante il consiglio comunale aperto, si discuterà di ulteriori opportunità a medio lungo termine anche legate a nuovi progetti e fondi Pnrr. La seduta sarà aperta ovviamente alle componenti politiche ma anche al pubblico, per confrontarci insieme sui temi legati a benessere e qualità della vita a Bellaria Igea Marina".

Presente anche il direttore generale Ausl, Tiziano Carradori, "che ringraziamo sin da ora per la gentile disponibilità" conclude Giorgetti. Un solo ordine del giorno, quindi, per questo consiglio comunale di febbraio: sviluppo dell’assistenza territoriale e dei servizi sanitari e socio sanitari di Bellaria Igea Marina. "Ci auguriamo che la seduta sia partecipata e che associazioni, categorie ma anche singoli cittadini possano esporre le proprie riflessioni e considerazioni, richieste e segnalazioni" conclude l’amministrazione.

r.c.