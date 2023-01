Casa di riposo sovraffollata: arrivano i Nas

L’ispezione dei Nas, a dicembre, aveva riscontrato varie irregolarità. Una su tutte: troppi anziani ospiti alla struttura, rispetto al numero consentito. La casa di riposo è sovraffollata. Poi è arrivata la diffida del Comune di Santarcangelo, che ha intimato ai gestori di mettersi in regola nel giro di pochi giorni. Se non lo faranno entro lo scadere dei termini, rischiano sanzioni pesanti. Nei guai è finita una piccola casa di riposo per anziani gestita da privati, nella zona della stazione di Santarcangelo, vicino alla piscina. Il controllo dei carabinieri del Nas è scattato il mese scorso, tra le violazioni accertate il numero degli anziani ospiti della casa. La struttura, che è stata aperta dal 2017, e ha cambiato gestione l’anno seguente, è autorizzata ad accogliere fino a 8 ospiti. Oltre alla casa di riposo la stessa cooperativa sociale gestisce nelle vicinanze anche una casa famiglia, sempre per anziani, autorizzata per 4 persone. Ma dalle verifiche dei Nas è venuto fuori che nelle strutture 5 persone in più rispetto a quelle che potevano essere ospitate. I carabinieri hanno informato subito il Comune di Santarcangelo, che ha svolto ulteriori accertamenti. Dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie non sono state ravvisate violazioni. Il problema principale è il numero di ospiti in eccesso. Per questo, qualche giorno fa, l’amministrazione ha notificato ai gestori della cooperativa sociale il provvedimento di diffida, con cui si impone di mettersi in regola entro 15 giorni (con eventuale proroga di altri 15) e ripristinare così il numero di ospiti consentito.

Terminato il tempo concesso dal Comune, se i gestori non avranno rispettato il provvedimento incorreranno in guai ben più pesanti: dopo la diffida, nel caso, scatteranno pesanti sanzioni. La situazione della casa di riposo viene monitorata costantemente dai servizi sociali di Santarcangelo. L’amministrazione non intende fare sconti, dopo l’ispezione dei Nas che ha fatto emergere le irregolarità.