Casa distrutta dal rogo. Colletta per i proprietari

Una vera e propria gara di solidarietà. Si sono subito dati da fare all’Unas per aiutare quella famiglia che, nello scorso mese di agosto, ha perso tutto nell’incendio della propria abitazione a Domagnano. Ieri, l’unione nazionale artigiani sammarinesi ha consegnato alla famiglia di Domagnano altri 4.525 euro ricevuti dopo la prima consegna di 12.434 euro avvenuta a fine settembre. "Si chiude, così – dicono gli Artigiani del Titano – questo esempio di solidarietà dimostrata da tantissimi cittadini nei confronti di chi è stato colpito da un disastro". Ma non finisce qui.

"Segnaliamo già da ora – annunciano dall’Unas – che il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha deciso di esprimere la propria solidarietà effettuando un supporto in favore della famiglia Zonzini, devolvendo l’intero incasso di una rappresentazione teatrale della stagione 2023-2024 e, nello specifico, di una replica della tradizionale commedia di Sant’Agata successiva al prossimo 5 febbraio".

L’incendio, a metà agosto, era scoppiato in piena notte. In poco tempo le fiamme hanno avvolto l’abitazione, ma anche il laboratorio di falegnameria di famiglia che si trovava al primo piano della palazzina. Illesi i proprietari di casa che sono stati prontamente evacuati, ma in una sola notte quella famiglia sammarinese ha perso tutto quello che aveva. Da qui la raccolta fondi lanciata, appena qualche settimana dopo, dall’Unione artigiani sammarinesi alla quale hanno risposto presente tanti cittadini con piccole e grandi donazioni.