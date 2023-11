Casa distrutta dalla maxi frana. Famiglia risarcita con 100mila euro

Una casa spazzata via dalla frana. La demolizione. La ricerca di una nuova abitazione e l’apertura di un nuovo mutuo. Otto anni di attesa per avere giustizia. Ma ora finalmente la Corte d’Appello ha accolto la richiesta di una famiglia di Verucchio che viveva in via Serra, colpita dalla maxi frana el 2015. Hera e Comune dovranno pagare quasi 100mila euro alla famiglia, più le spese legali. Il Comune e la Provincia avevano poi concesso ai residenti di poter demolire e ricostruire in un altro luogo l’abitazione, mantenendo le stesse metrature di quella colpita dalla frana.

Da quel febbraio del 2015 sono successe tante cose. La questione è arrivata anche in tribunale. A seguire il caso è stata l’avvocatessa Stefania Urbinati dello studio Graziosi e Urbinati, che con un pool di ingegneri e geologi ha cercato di individuare le responsabilità dello smottamento della strada. Il primo passo è stato quello di un’azione civile contro Comune di Verucchio, Regione ed Hera. Sotto la strada correva un tubo rotto che ha visto negli anni decine di interventi, allagamenti, e che è stato la causa della frana. Nel 2017 la Regione ha stanziato 100mila euro come indennizzo alla famiglia. Ma le spese sostenute dai residenti erano state molte di più. In primo grado il Tribunale di Rimini, aveva rigettato la richiesta di altri risarcimenti, e per questo nel 2021 la Urbinati ha deciso di fare ricorso. "I soldi ricevuti non bastavano a coprire le spese – dice la Urbinati – I miei clienti hanno dovuto demolire la loro abitazione, poi comprare un altro terreno e costruire qui un’altra casa. Sono stati aperti nuovi mutui per sostenere le spese".

Ora è arrivata la sentenza della Corte d’Appello, che ha dato ragione alla famiglia. Sia Hera che il Comune sono stati ritenuti responsabili di quanto è accaduto. A Hera è stato riconosciuto il il 70% di responsabilità, al Comune di Verucchio il 15%. Ma un concorso di responsabilità, pari al 15%, è stato riconosciuto agli stessi residenti di via (per mancata manutenzione). Ai quali, in ogni caso, Hera e Comune di Verucchio dovranno risarcire quasi 100mila euro, più le spese legali.

"Dopo otto anni i miei clienti ormai avevano perso ogni speranza – conclude la Urbinati – Ma siamo siamo riusciti ad accertare e documentare le responsabilità di quanto accaduto, e ora finalmente potranno ricevere come indennizzo l’intero importo del valore della loro abitazione, prima della frana. Siamo felici che la Corte d’Appello abbia fatto una valutazione molto analitica della situazione".

Rita Celli