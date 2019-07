Rimini, 19 luglio 2019 - Addio all’albergo: la vacanza si fa galleggiando. Sulle house boat, letteralmente, ‘case barca’. Ce ne sono sei alla darsena Marina di Rimini. Ma guai a tirare in ballo il mattone. Si tratta infatti di imbarcazioni vere e proprie. Ideate per la navigazione soprattutto fluviale o in laguna, hanno preso piede in molte darsene italiane. Rimini e Portoverde ne contano una decina, riferite a due diverse società. Floating Resort di Omar Angeli, 39enne progettista e titolare, fornisce casette galleggianti extralusso - con i comfort di una suite - alla darsena di Rimini. «La stagione per le house boat sta andando bene, luglio è tutto esaurito – dice Gianni Sorci, direttore del Marina –, in gran parte clientela straniera». Ce ne sono sette, compreso l’ufficio galleggiante di Albatros, società di charter e servizi marittimi. «Per l’estate prossima raddoppieranno, salendo a dodici; saranno diciotto nella stagione 2021», aggiunge Sorci. Una scelta quasi obbligata, vista la crescente richiesta.

«Piace il format, non siamo albergatori, facciamo locazioni di unità da diporto – spiega Glauco Angeli, padre di Omar –. Abbiamo quasi tutti 10 nelle recensioni su Booking. E’ impagabile, un’emozione diversa, assistere a un tramonto sul mare bevendo un prosecchino sdraiati su un comodo divano». La barca ha un gommone con il quale i turisti possono andare a bere un drink al largo al tramonto, o fare il bagno lontano dalla costa, biciclette per andare a zonzo per Rimini, aria condizionata, frigobar, terrazzino con piscinetta per i bambini, servizi igienici. Due le ‘taglie’ delle house boat: quella formato famiglia, con 5-6 posti letto, la suite pensata per una coppia o per chi ha un bambino. «Gran parte degli ospiti sono svizzeri, tedeschi, della Repubblica Ceca, austriaci, francesi che vengono una settimana al mese. Anche qualche italiano, alcuni affittano tutto l’anno, fanno weekend lunghi per rilassarsi. Tanti vengono a festeggiare l’anniversario di matrimonio».

«Due famiglie svizzere hanno passato da noi il Capodanno – aggiunge Glauco Angeli – e hanno prenotato per il prossimo. Tanti vip in occasione di Rimini Wellness hanno scelto la nostra location per alloggiare in tranquillità». Soggiorni di una settimana o più lunghi, ma anche per un solo weekend. Il prezzo non cambia con il numero degli ospiti. Attualmente per la house grande - che con le estensioni può raggiungere i 180 metri quadri - è 300 euro al giorno, la piccola (suite) sui 200 euro.