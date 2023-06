Casa Optima di qualità "Conta più del fatturato"

Il concorso artistico "Making Life Sweeter Together" ideato da Casa Optima Group in collaborazione con Laba Accademia di Belle Arti di Rimini, ha visto ieri la premiazione di Teresa Bracaloni, studentessa di Fashion Design, con l’opera "Un viaggio galattico", che ha convinto la giuria, aggiudicandosi il premio del valore di duemila euro e la possibilità di realizzare il suo progetto e di vederlo esposto nella hall della sede centrale, a San Clemente, del gruppo multibrand numero uno al mondo nella produzione di ingredienti per la gelateria artigianale e la pasticceria. Numeri importanti arrivano dall’amministratore delegato di Casa Optima Group Francesco Fattori: "Casa Optima è un luogo in cui produciamo ogni giorno centinaia di tonnellate di gioia e dolcezza. E’ un punto di riferimento importante nel settore, un gruppo che ha superato i 200 milioni di fatturato nel 2022 e che punta a raggiungere i 250 nei prossimi dodici mesi grazie ad otto brand performanti (tra questi il noto Mec3) tra cui l’astro nascente "DouMIX?" dedicato al bere miscelato. Siamo un’eccellenza del made in Italy che fa 23 del business all’estero. Siamo grandi in numeri e in persone: 1000 addetti, di cui 750 dipendenti (500 in Italia) e continuiamo ad investire con una crescita, in termine di personale, pari al 5%. Siamo focalizzati sul business ma ci mettiamo il cuore, puntando in modo particolare su quattro aree tematiche a noi molto care: territorio, cultura, giovani e ambiente. Nel corso degli anni sono tante e diverse le attività messe in campo: dalle donazioni agli ospedali durante la pandemia, alla collaborazione con Unicef per il progetto "Scuole di plastica", dal corso di gelateria presso Fondazione Nuovo Villaggio del fanciullo di Ravenna, alla nascita di Foresta Casa Optima in collaborazione con Treedom. E’ quindi normale che un’azienda con queste ambizioni volesse collaborare con un’altra importante realtà del territorio, cimentandosi in un ambito differente che desse spazio e visibilità ai giovani".

Tema dell’opera commissionata alla studentessa era il mondo delle Sweet Arts (gelateria, pasticceria, decorazione e beverage) attraverso la realizzazione di un’immagine che potesse trasmettere la gioia, la felicità, la golosità e tutte quante le emozioni legate al momento di consumo di un cono gelato, una fetta di torta o una bevanda calda o fredda.

Luca Pizzagalli