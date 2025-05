Casa Optima, leader nei gelati artigianali cambia proprietà

Il fondo d’investimento europeo Charterhouse Capital Partners ha raggiunto un accordo per la cessione di Casa Optima, gruppo titolare di 8 marchi nel mercato del gelato artigianale e della pasticceria attico in 150 Paesi, a un gruppo di investitori guidato da Terlos LLP. Terlos - riferiscono fonti vicino all’operazione - vede come limited partner esclusivi Javier Ferrán, attuale Presidente di Casa Optima, insieme a una controllata al 100% di Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA"). Fra i marchi di casa Optima, il più popolare è Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani. Costituita come gruppo multibrand nel 2019, Casa Optima ha sede principale a San Clemente e serve oltre 30.000 gelaterie e 6.000 pasticcerie in oltre 150 Paesi nel mondo. L’azienda, con 5 siti produttivi e oltre 1000 collaboratori, di cui circa 700 in Italia, "dispone - riferisce una nota - di un portafoglio completo di ingredienti di alta qualità per gelati artigianali, pasticceria e bevande. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre 2026 ed è subordinato alle usuali condizioni legate ai requisiti di legge. Nell’esercizio 2023 Casa Optima ha realizzato ricavi in crescita del 7% a circa 234 milioni di euro.