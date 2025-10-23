Casa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione

L'autobus dei sogni
L'autobus dei sogni
Rimini

CronacaCasa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione
23 ott 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
La scuola Casa Optima di San Clemente celebra vent’anni di attività confermandosi punto di riferimento internazionale per la formazione in...

La sede di San Clemente

La sede di San Clemente

La scuola Casa Optima di San Clemente celebra vent’anni di attività confermandosi punto di riferimento internazionale per la formazione in gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Nata nel 2005 come International school of gelato, nel 2020 è diventata Casa Optima School – Alta Formazione in Sweet arts & innovation. Oggi conta oltre 700 iscritti l’anno e circa 15mila professionisti formati, grazie a un network globale con otto brand internazionali attivi in più di 150 Paesi.

Il nuovo programma 2025/26 propone sessanta corsi e seminari in Italia e nel mondo, con ricette inedite, percorsi aggiornati e un metodo didattico che unisce tradizione e innovazione. Tra le novità, l’English gelato course (3-5 febbraio 2026), pensato per i corsisti internazionali, e la versione online di ’Dalla passione al business’, corso di gestione e marketing dedicato ai futuri imprenditori del gelato artigianale.

"Casa Optima School è un patrimonio strategico e un veicolo di internazionalizzazione straordinario – spiegano da Casa Optima –. In vent’anni abbiamo formato una nuova generazione di gelatieri, pasticceri e bartender che hanno portato nel mondo il valore dell’artigianalità italiana". Le sedi di Rimini e Monaco, insieme a quelle internazionali, accoglieranno studenti da tutto il mondo, con corsi tenuti in lingua locale per garantire una formazione accessibile, completa e di respiro globale.

© Riproduzione riservata

