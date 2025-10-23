Casa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione

La scuola Casa Optima di San Clemente celebra vent’anni di attività confermandosi punto di riferimento internazionale per la formazione in gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Nata nel 2005 come International school of gelato, nel 2020 è diventata Casa Optima School – Alta Formazione in Sweet arts & innovation. Oggi conta oltre 700 iscritti l’anno e circa 15mila professionisti formati, grazie a un network globale con otto brand internazionali attivi in più di 150 Paesi.

Il nuovo programma 2025/26 propone sessanta corsi e seminari in Italia e nel mondo, con ricette inedite, percorsi aggiornati e un metodo didattico che unisce tradizione e innovazione. Tra le novità, l’English gelato course (3-5 febbraio 2026), pensato per i corsisti internazionali, e la versione online di ’Dalla passione al business’, corso di gestione e marketing dedicato ai futuri imprenditori del gelato artigianale.

"Casa Optima School è un patrimonio strategico e un veicolo di internazionalizzazione straordinario – spiegano da Casa Optima –. In vent’anni abbiamo formato una nuova generazione di gelatieri, pasticceri e bartender che hanno portato nel mondo il valore dell’artigianalità italiana". Le sedi di Rimini e Monaco, insieme a quelle internazionali, accoglieranno studenti da tutto il mondo, con corsi tenuti in lingua locale per garantire una formazione accessibile, completa e di respiro globale.