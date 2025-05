Casa rifugio nell’entroterra. Via ai lavori

Un nuovo passo avanti per il contrasto alla violenza di genere nel Riminese: la Giunta Comunale ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria di un alloggio da destinare a casa rifugio per donne vittime di violenza e i loro figli. L’intervento, che punta a partecipare a un bando regionale dell’Emilia-Romagna, rientra nel sistema di protezione di secondo livello, finalizzato a offrire soluzioni abitative temporanee e accompagnare le donne verso la semiautonomia.

Il progetto prevede interventi strutturali sia esterni che interni: sarà rifatta la copertura, rinnovate le finiture e completamente tinteggiato il fabbricato. Internamente si procederà alla redistribuzione degli spazi: saranno ricavate due camere doppie, ciascuna con servizi igienici dedicati, in grado di ospitare fino a quattro persone o due nuclei familiari. Saranno inoltre rifatti gli impianti idrico-sanitario, elettrico e di riscaldamento. È previsto anche un sistema di allarme antintrusione per garantire maggiore sicurezza.

L’alloggio sarà arredato con una nuova cucina, letti, armadi e arredo bagno. L’investimento complessivo è di 110mila euro, interamente coperto dal bando regionale. L’obiettivo è rendere operativa la struttura entro fine anno.