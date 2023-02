Rimini, casa di riposo chiusa: era sovraffollata e senza gli adeguati servizi sanitari

Casa di riposo chiusa in provincia di Rimini

Santarcangelo (Rimini), 13 febbraio 2023 - Sovraffollata e senza gli adeguati servizi sanitari per assistere alcuni degli anziani. Per questo il Comune di Santarcangelo ha disposto la chiusura di una casa riposo per anziani, gestita da una cooperativa sociale privata.

Il provvedimento è arrivato a seguito dei controlli dei carabinieri del Nas, eseguito il 29 dicembre scorso. I militari avevano appurato che nella casa di riposo e nella vicina casa famiglia per anziani, gestite dalla stessa cooperativa, c'erano più ospiti di quelli per cui era stata autorizzata.

I carabinieri hanno trovato 5 ospiti in più rispetto ai 12 che potevano accogliere le strutture. Il 12 gennaio c'è stato un controllo dell'Ausl. Inizialmente la cooperativa è stata diffidata dal Comune, che aveva dato 2 settimane per mettersi in regola.

Cosa che non è avvenuta. Da qui la revoca dell'autorizzazione. La casa di riposo dovrà essere chiusa entro 10 giorni: il tempo per trovare (insieme all'Ausl) una nuova collocazione per gli anziani.