Casabianca al Galli racconta Rimini

"Un viaggio per raccontare la storia della nostra città, ma soprattutto gli uomini e le donne che la abitano: gente dal cuore grande sempre pronta alla battuta, con lo sguardo al futuro ma con le radici ancorate nelle tradizioni popolari. Perché la vera risorsa di Rimini sono le persone che la amano". Così il cantautore Sergio Casabianca (in foto) lancia lo spettacolo, domani alle 21 al Teatro Galli, intitolato ’Rimini ieri oggi e domani’, realizzato con Aldo Maria Zanzheri e Marco Baldazzi. Un omaggio "semiserio ed esilarante" alla città tra passato e futuro. Tanti i protagonisti: Quartetto Eos, Casabianca con la band delle Gocce. Tra gli ospiti Giada Bastoni (soprano), Agnese Contadini (arpa), Christian Ermeti ed Elisa Fichi (ballerini), Mauro Montanari (tenore). Poi le scuole di danza Anca Ardelean - Danza & Musical (coreografie Giorgia Falcioni) e Kschool (coreografie Samuel Bartoletti). Ancora, le voci del coro Note in crescendo Riccione e del Coro liceo Einstein di Rimini diretto dal maestro Pecci. Arrangiamenti Marco Capicchioni. Immagini e video Marco Baldazzi.