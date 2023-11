Casabianca canta Jovanotti e Branduardi. Un concerto omaggio a due big della musica

Mi fido di te è il concerto omaggio a due star della musica italiana, Lorenzo Jovanotti e ad Angelo Branduardi, che il cantautore Sergio Casabianca (nella foto) proporrà domani in prima assoluta a Riccione, nell’ambito della rassegna Piccoli Mondi. L’appuntamento è per le 16 nella Nuova Sala Africa in viale Grasmci 39. Casabianca, voce e chitarra sarà sul palco assieme ad Aldo Maria Zangheri (viola), Anserlmo Pelliccioni (violoncello) e Mattia Guerra (pianoforte e arrangiamenti). Il nuovo progetto di Casabianca, portato avanti in tandem con Rimini Classica, questa volta omaggia le indimenticabili canzoni di Jovanotti, come L’ombelico del mondo, A te e Penso Positivo, e di Branduardi a partire da La Pulce d’acqua, Il cantico delle creature, Cogli la prima mela e Alla fiera dell’est in un accostamento strano e suggestivo di sacro e profano. "L’impronta data al concerto, vicino al sold out, dall’arrangiatore Guerra è veramente particolare e sorprendente – annuncia Zangheri–: è uno spettacolo da non perdere".