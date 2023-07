Casadei: "Salta la tappa di Balamondo"

Le tappe del Balamondo, annunciate il 3 giugno, spariscono dal palinsesto riccionese. Il concerto del 22 luglio che avrebbe visto sul palco Mirko Casadei e la PoPular Folk Orchestra con Max Gazzé, viene dirottato a Cervia in piazza Garibaldi e posticipato al 18 agosto. Sparito anche il concerto al sorgere del sole che Casadei avrebbe dovuto tenere il 23 luglio sulla spiaggia con I Tiromancino.

"Non si è trovato un accordo plausibile con il Comune _ conferma Mirko Casadei _ . Dopo il commissariamento gli accordi iniziali fatti con la sindaca Daniela Angelini, alla quale voglio un gran bene ma che non ha più la possibilità di intervenire sui programmi, non sono stati confermati. Quindi, tagliati i Tiromancino per la scarna proposta economica, non siamo più riusciti a mantenere neppure la data del concerto di Max Gazzè. Non esistono più le condizioni per farlo a Riccione, perché si presentava una situazione totalmente a rischio d’impresa. Non solo. A tagliare la testa al toro sono stati i tempi tecnici. All’evento con Max Gazzè mancavano solo due settimane e noi, fino a ieri, ci siamo trovati senza un pezzo di carta in mano, né una delibera, né una determina. Come possiamo noi prenderci un simile rischio?".

Mirko Casadei si dice amareggiato di non poter tornare dove il Balamondo è nato: "La stessa agenzia, l’Otr, di fronte a questa situazione si è irritata, perché il flop di un concerto può essere determinato anche dai tempi stretti. Con questa situazione infatti ci siamo trovati nell’impossibilità di avviare la prevendita dei biglietti. Abbiamo dovuto cambiare strada per intraprenderne una più certa, sia per salvare il nostro rapporto con l’agenzia, sia il contratto firmato mesi fa con Max Gazzé, che aveva annunciato questa tappa (l’unica non aperta con biglietteria), anche nella sua conferenza stampa. Il problema è che ora ci si trova anche con una pubblicità sbagliata".

Social, siti, anche quelli musicali e dello stesso Gazzé per il tour Musicae Loci in sei tappe, pubblicizzano ancora la data riccionese. Insomma, un bel pasticcio. "Siamo arrabbiati con noi stessi _ si sfoga il figlio del re del liscio _ , dovevamo essere molto più duri e determinati quando si trattava di chiudere il contratto, in altri Comuni non mi è mai capitato di andare a parlare tante volte per una serata".

"Le trattative erano aperte fino a ieri per modifiche in corso d’opera _ conferma la commissaria prefettizia Rita Stentella, dopo aver consultato il dirigente comunale _. Il problema è economico, non si sono accordati sul budget. Sono sempre disposta a mettermi a tavolino eventualmente per riprogrammare l’evento. Da parte dell’amministrazione non c’è chiusura, ma dobbiamo valutare tutto. Con l’eliminazione del concerto dei Tiromancino sono cambiate le condizioni, è ricominciata la trattativa, finché venerdì gli interlocutori ci hanno fatto sapere di di non essere più interessati".

Nives Concolino