Casalboni: "Le prime foto al mare con la scimmietta e il leoncino"

Verace, ironico, ma soprattutto instancabile lavoratore. Santino (Kino) Casallboni con la sua macchina fotografica da oltre sessant’anni contribuisce a raccontare la storia di Riccione. E’ la ragione che ha spinto il Consorzio di viale Ceccarini a conferirgli il ventitreesimo Premio Baleani. La cerimonia è prevista oggi alle 12,30 nella piazzetta del Faro in viale Ceccarini, dopo la benedizione delle palme alle 11,30. Nato nel 1937, Casalboni non ha nessuna intenzione di abbandonare lo studio fotografico in viale Dante.

Com’è cominciata quest’avventura?

"Era il 1961, mio fratello Vasco, scomparso trentun anni fa, lavorava da Foto Galvani a Cattolica. Ci mise in contatto con il fotografo Mario di Roma che già allora sviluppava piccole foto a colori. Fu lui a darci gli appunti per cominciare a sviluppare immagini in formato sette per dieci. Da lì è partito tutto, siamo stati i primi a portare il colore a Riccione. Poco dopo, in viale Dante abbiamo aperto il negozio, rilevato da Foto Capelli. Di seguito abbiamo aperto anche l’attuale negozio".

Il lavoro ha preso subito quota?

"Procedeva bene, d’estate andavamo in spiaggia con la scimmietta e il leoncino, avevamo anche la capanna hawaiana, molto richiesta, mentre di sera per strada si scattavano foto ai turisti. C’erano tante tedesche! Abbiamo quindi cominciato a fare servizi fotografici per battesimi, cresime e comunioni. Per i matrimoni sono stato anche fuori regione e all’estero, in Romania e in Russia in pullman. All’epoca a Riccione c’erano sedici fotografi ufficiali, tra i quali Luciano Luzzi e Pico Zangheri, mio amico. Noi Casalboni eravamo gli unici anche a sviluppare le pellicole, tutti gli altri si servivano da la Fonten e da Allotti a Rimini, così ci siamo messi a lavorare per terzi, ma non tutti pagavano così poi abbiamo smesso".

Quali sono stati gli scatti più emozionanti?

"Di certo quello fatto al Papa Giovanni Paolo II sotto l’arco d’Augusto. Poi il matrimonio di Don Backy, che si sposò nella chiesa di San Martino. Un’ora dopo gli portai le foto all’hotel Gemma, dove soggiornava, fu un successo. Poi Mina e altri personaggi di passaggio. Erano i tempi in cui andavo a scattare foto anche al Bat Caverna, alla Stalla e in altri locali da ballo. E poi gli eventi sportivi, peccato che con un’alluvione oltre trent’anni fa gran parte dell’archivio sia stato distrutto".

Foto di momenti felici, ma anche drammatici?

"Purtroppo sì, per conto dei carabinieri, mi è capitato di documentare anche qualche alcune scene strazianti".

Da cosa nasce il nome Kino? "Quando eravamo nel primo negozio tanti tedeschi ci chiedevano dove si trovava il cinema (Kino) teatro Turismo, da lì il nome del negozio, finché tutti hanno cominciato a chiamarmi così. Questo lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, ho i miei anni ma non mi muovo da qui, continuo a stare in negozio con mia cognata Rita e mio nipote Emanuele, mentre mio figlio Daniele lavora nel vicino studio con sua moglie Sefora".

Oltre alla fotografia coltiva un’altra passione?

"Quella delle cravatte, ne ho più di 315, non c’è giorno che ne metta una uguale. Da sempre è la prima cosa che indosso la mattina e l’ultima che tolgo a sera. Amo poi le auto d’epoca, ho una Balilla, una Belvedere, un’850 e una 500".

Nives Concolino