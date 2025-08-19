Case a Bellaria: prezzi fermi, domanda alta

Il mercato immobiliare di Bellaria Igea Marina si conferma vivace e ben impostato, con quotazioni sostanzialmente stabili ma sostenute da una domanda in continua crescita. Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi Tecnocasa, i valori non hanno registrato particolari variazioni, ma l’interesse per la seconda casa non mostra segni di rallentamento.

Gli acquirenti arrivano soprattutto da Milano e, in parte, dall’Emilia. La ricerca si concentra su bilocali e trilocali con budget medi attorno ai 200 mila euro, spesso destinati a diventare case vacanza. Le quotazioni per un immobile in buono stato in zona centrale o vicino al mare si attestano sui 3.000 euro al metro quadrato, mentre gli appartamenti fronte mare superano ampiamente questa soglia. Il nuovo costruito, scarso sul territorio, oscilla tra 3.500 e 3.700 euro al mq.

Non manca l’interesse degli investitori: un bilocale affittato da giugno a settembre può fruttare dai 6.000 ai 7.000 euro. Un rendimento che conferma la forte attrattiva della località. Il recente restyling del lungomare ha inoltre dato slancio al mercato, regalando alla città un volto più moderno e una maggiore qualità urbana.

A differenza di Rimini e Riccione, dove i prezzi hanno subito oscillazioni più marcate, Bellaria si distingue per stabilità e accessibilità. A Riccione, dopo gli aumenti degli anni scorsi, le quotazioni hanno registrato ribassi: oggi un appartamento nuovo senza posizione di pregio si vende anche sotto i livelli recenti, mentre le tipologie di lusso sul fronte mare toccano punte di 5.000-5.500 euro al mq. A Rimini, invece, i valori sono più diversificati: si va dai 2.000-2.500 euro al mq oltre la ferrovia, fino a 4.500 euro per soluzioni nuove in zone centrali come viale Tripoli, con picchi di 7.000 euro nelle aree di maggior pregio come la Darsena.

Bellaria resta quindi un mercato più contenuto nei prezzi, ma al tempo stesso ricercato per la sua vivibilità e per l’accessibilità economica. Un trilocale fronte mare a Bellaria può costare la metà rispetto a un appartamento analogo in prima linea a Riccione o nella Rimini più esclusiva.

Il segmento della prima casa si sviluppa soprattutto a Bellaria Monte, dove le quotazioni scendono intorno ai 2.000 euro al metro quadrato, garantendo una maggiore accessibilità per i residenti. Qui si orientano famiglie e giovani coppie alla ricerca di metrature più ampie.

Il mercato locale conferma dunque una doppia vocazione: località turistica capace di attrarre investitori e vacanzieri, ma anche città a misura di residenti. Prezzi stabili, offerta limitata e domanda elevata delineano uno scenario solido, con prospettive positive anche nei prossimi mesi.