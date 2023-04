Case affittate ai vacanzieri L’assessore: "Sono troppe Ora più tasse e vincoli"

Meglio di Pasqua. Il ponte della festa della Liberazione, complice i tanti eventi a Rimini e il ritorno del bel tempo, si sta rivelando decisamente positivo. Molti degli hotel aperti hanno riempito circa l’80% delle camere. "La permanenza media – spiega Antonio Carasso di Promozione alberghiera – è di tre giorni, da ieri fino a martedì. Il raduno di Rinnovamento dello spirito porta oltre 15mila presenze (5mila i partecipanti), 9mila quelle garantite dal torneo di basket giovanile ’Papini’. Poi ci sono altri eventi e convegni". A cui vanno aggiunti i tanti turisti che hanno scelto la Riviera per il ponte del 25 aprile. Ieri c’era tanta gente in spiaggia e diversi stabilimenti si sono fatti trovare pronti, anche con ombrelloni e lettini. Pienone nei locali al mare già aperti.

Restando al turismo, prosegue la ’crociata’ di Rimini per regolamentare gli appartamenti affittati ai turisti. A Rimini si stima siano circa 4.500 (almeno) le camere disponibili nelle case affittate ai turisti. Il problema, come rilevato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, è che sta ’dopando’ il mercato immobiliare e togliendo alloggi disponibili a chi cerca casa a Rimini per viverci. "Come amministrazione – dice l’assessore al bilancio Juri Magrini – stiamo monitorando il fenomeno per capire quali strumenti si possono adottare, sotto il profilo normativo e fiscale". Palazzo Garampi lancia così tre proposte "anche per contrastare l’evasione della tassa di soggiorno". La prima: un emendamento che modifichi le tasse sulle case usate per affiti brevi. "Oggi il reddito da locazioni brevi è assoggettabile alla cedolare secca (21%) fino a un numero massimo di 4 appartamenti. Noi proponiamo di applicare la cedolare secca a una sola abitazione". Alla Regione, invece, Rimini chiede di "attribuire - come già avviene in altre parti - il codice identificativo di struttura ricettiva anche agli immobili destinati ad affitti brevi, per contrastare così l’evasione di imposta di soggiorno e Irpef". Inoltre "va ridotto, da tre a uno solo, il numero di appartamenti affittabili in regime privatistico".

"Certamente si può fare qualcosa anche a livello comunale – dice ancora Magrini – e alcune misure (lo sconto Imu su case affittate con canone concordato) le abbiamo già prese". Per Palazzo Garampi si potrebbe anche "limitare il numero di immobili dati in affitto breve" e "attribuire ai Comuni la facoltà di individuare limiti e zone dove applicarli".

Manuel Spadazzi