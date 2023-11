Case ai turisti e famiglie senza un tetto

Questo è il mercato bellezza, direbbe qualcuno. Un mercato in cui sempre più turisti preferiscono la casa al mare, anche se in affitto per pochi giorni, piuttosto che le vacanze in albergo. Nelle città d’arte il fenomeno degli affitti brevi è diffusissimo da anni. Anche a Rimini non scherziamo: più di 8mila abitazioni date ai vacanzieri. E intanto le famiglie che cercano casa o non riescono a trovarla, o si sentono ’sparare’ richieste di oltre mille euro di affitto al mese. Possedere più case, potersi permettere di decidere a chi affittarle, non è un peccato. Ma forse bisognerebbe tassare di più (e vale anche per i proprietari di immobili commerciali) chi vive soltanto di rendita.