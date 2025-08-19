Case al posto del piccolo hotel vicino al mare

Piccoli hotel trasformati in appartamenti vista mare. Mentre il Comune è riuscito a ottenere la sospensiva ricorrendo contro la sentenza del Tar che consentiva all White suite di trasformarsi in appartamenti, la giunta dà parere favorevole alla trasformazione di un vecchio ex hotel a due stelle in alloggi da vendere. Si tratta dell’hotel Cavalcanti, in zona Marano a mare della ferrovia e a cinque minuti a piedi dalla spiaggia. In questo caso si tratta di una struttura rimasta regolarmente aperta fino a poche stagioni fa. È un immobile con 24 camere definito marginale dagli atti del Comune. La vecchia pensione a due stelle aveva una superficie complessiva di 932 metri quadrati. Il progetto della società titolare della struttura è stato approvato dal Comune e prevede la demolizione e ricostruzione dell’immobile per una superficie ridotta a 750 metri quadrati. Per poter procedere con la trasformazione e il cambio d’uso, il privato andrà a stipulare una convenzione con il Comune con la quale si impegna a consegnare all’amministrazione un’area di circa 45 metri quadrati adibita a parcheggio oltre alla realizzazione del marciapiede lungo la via.

La trasformazione dell’ex hotel Cavalcanti ripropone il tema del futuro delle piccole strutture ricettive, sia quelle chiuse negli ultimi anni che quelle in sofferenza e con il rischio di chiudere nelle prossime stagioni. A chiedere un’accelerazione nel definire possibili trasformazioni e i conseguenti criteri, era stata di recente Cna con il referente per Turismo e Commercio, Bruno Bianchini. L’idea era quella di evitare la trasformazione dei piccoli e vecchi hotel in appartamenti, consentendo la costituzione di un albergo diffuso, diviso in più strutture di piccole dimensioni, così da evitare l’immissione di nuovi alloggi destinati a turisti nella zona mare.

