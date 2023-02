"Case della salute ma senza medici servono soluzioni"

Ben vengano le case della salute perché capaci di portare i servizi sempre più vicini alla gente. Ma come faranno a funzionare se non sarà garantito dal servizio sanitario nazionale la necessaria dotazione di personale medico e infermieristico?

La domanda la pone l’assessore alle politiche per la salute Kristian Gianfreda. "L’azienda sanitaria sta facendo un lavoro enorme volto a incrociare la domanda e l’offerta: c’è in attivo un tavolo di confronto serrato e continuativo con i professionisti ospedalieri e territoriali, un percorso finalizzato a migliorare sempre di più l’appropriatezza prescrittiva del paziente, un altro percorso di presa in carico del paziente per non dover ogni volta ripassare dal Cup o dal medico di base, la collaborazione con il privato accreditato, il reperimento dell’organico. A questo si aggiunge poi anche l’iter tecnico politico per identificare i target più vulnerabili, i quali hanno il pieno diritto di ricevere le cure che attendono nei tempi adeguati". Un gran lavoro che rishcia di essere "purtroppo non sufficiente per risolvere delle problematiche annose, che riguardano il Paese tutto, e che richiedono un intervento plurale, che non può essere lasciato nelle mani dei singoli territori, in una corsa in solitaria". Secondo l’assessore la fine dell’emergenza legata al Covid rischia di far passare in second’ordine l’emergenza che sta attraversando la sanità Italiana. Sarebbe un grave errore perché non permetterebbe di trovare le contromisure necessarie. "Come rivelano i dati nazionali, è infatti in costante crescita la spesa dei cittadini alla sanità privata, che è passata dai 34,85 miliardi del 2019 ai 37 miliardi del 2021. È un dato che grida allarme e su cui come Stato dobbiamo azionarci con urgenza".