"Case di riposo, no alla stangata sulle rette"

Da una parte le liste d’attesa infinite, con centinaia di anziani in coda per un posto nelle case di riposo. Dall’altra i rincari delle tariffe, dopo che la Regione ha deliberato per quest’anno un aumento giornaliero di 4.10 euro delle rette nelle strutture residenziali per anziani e nei centri per disabili. Una stangata, dicono i sindacati riminesi, pari "a 1.500 euro all’anno a carico delle famiglie". Cgil, Cisl e Uil tornano ad alzare la voce e annunciano la partecipazione al presidio che si terrà il 13 febbraio davanti alla sede della Regione "per manifestare tutto il nostro dissenso contro i rincari". Contestano "un aumento indiscriminato" attuato "senza tenere conto dello stato delle condizioni sociali ed economiche delle famiglie, senza considerare le proposte che abbiamo presentato per graduare gli aumenti. Perché la Regione ha voluto tenere conto soltanto delle esigenze dei gestori ma non di quelle avanzate, unitariamente, dai sindacati?".