Case di riposo, rette aumentate: coinvolte 1200 famiglie

Un salasso per 1.200 famiglie. I sindacati, Cgil, Cisl e Uil fanno in conti in tasca alle famiglie riminesi dopo l’incremento delle rette giornaliere stabilite dalla Riigone. I numeri sono quelli già contestati all’inizio dell’anno: 4,10 euro al giorno per 123 euro mensili e circa 1500 euro annui a carico dei parenti e degli anziani ospiti nelle case di riposo.

"Nel riminese - spiegano i sindacati - sono circa 1.200 le famiglie coinvolte, pari al numero di posti accreditati e le strutture". Le case di riposo per anziani nella provincia sono una trentina.

Le richieste non fanno che aumentare dopo il calo che si è avuto nel periodo della pandemia con i problemi e i lutti che il virus ha provocato. Con la fine della pandemia la quantità di richieste per accedere nelle Cra è tornato a salire, ma i posti rimangono 1.200. I sindacati sottolineano come i contratti dei lavoratori di settore sono bloccati ormai dal 2019, da prima del Covid. "Perché si è voluto tenere in considerazione solo le esigenze dei gestori e non quelle avanzate dai sindacati? Era davvero necessario decidere un aumento di 123 euro mensili senza avere alcuna garanzia sul miglioramento della qualità dei servizi resi dalle strutture?".

Per le sigle sindacali rappresentate da Roberto Battaglia (Cgil), Maria Antonietta Aloisi (Cisl) e Antonello Cimatti (Uil), gli aumenti si scontrano con stipendi e pensioni già gravate dal caro vita prodotto dall’inflazione nell’ultimo anno e mezzo. "E’ necessario che la Regione riveda le se scelte a partire dalla sospensione degli effetti della delibera per individuare soluzioni condivise, che gli eventuali aumenti siano graduali e nel definire le rette si prenda in considerazione l’Isee". Inoltre "agli aumenti corrisponda trasparenza sui costi e un miglioramento della qualità dei servizi". Intanto si chiede ai Comuni di alzare la voce e ci si dà appuntamento davanti alla sede della Regione a Bologna il 13 febbraio per una manifestazione di protesta.

a.ol.