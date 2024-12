Case e negozi senza internet da giorni: "Disagi enormi"

Disconnessi, da giorni. Niente internet. Ko i pos. In alcuni casi non vanno nemmeno i telefoni della linea fissa. Da venerdì buona parte del centro storico di Novafeltria è senza Rete. Colpa del guasto alla cabina Telecom di via XXIV Maggio, dicono i tecnici. "Abbiamo chiamato più volte gli operatori e risollecitato anche ieri – allarga le braccia il sindaco Stefano Zanchini – Hanno assicurato che stanno risolvendo il problema. I disagi maggiori sono per le attività commerciali: i pos non funzionano. Le segnalazioni sono tantissime. Confidiamo che arrivi la soluzione entro domani". Guai per i negozianti, e non solo. "Molte persone sono pure senza telefono fisso – dicono i commercianti di piazza Vittorio Emanuele II – Siamo sotto Natale, i disagi sono enormi. Speriamo risolvano al più presto". Almeno un migliaio le utenze prive di internet a Novafeltria, comprese le scuole. Problemi pure a Sant’Agata Feltria per guasti causati dal maltempo. Negozianti e ristoratori non riescono a usae i pos: "I clienti pensano che siamo noi a non voler usare i pos, ma il problema dipende dal guasto che ancora nessuno ha riparato".

Rita Celli