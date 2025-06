"Case in affitto alle famiglie: garantiamo noi"

L’amministrazione di Cattolica lancia un appello ai titolari di appartamenti a favore delle famiglie a rischio sfratto. "L’emergenza abitativa rappresenta una criticità _ dice Nicola Romeo, assessore ai Servizi sociali _ servono interventi finalizzati ad incrementare l’offerta di appartamenti da affittare a canoni sostenibili. Per questo ci rivolgiamo ai piccoli proprietari, comprensibilmente timorosi di vivere esperienze negative. Con una delibera approvata dalla giunta abbiamo destinato risorse superiori ai 50mila euro assumendoci l’impegno di coprire le spese fino a un massimo di un anno di affitto, garantendo come Comune chi non riesce a pagare. L’auspicio è quello di ricevere un’offerta dal mercato immobiliare di almeno 5-10 unità abitative, così da rispondere alle richieste più urgenti da parte di famiglie con procedura di sfratto. I proprietari di immobili da potenzialmente interessati chiamino il prima possibile i nostri uffici".