Case popolari: 148 domande e meno di dieci posti

È sempre più drammatica l’emergenza casa nella città di Cattolica. Dall’amministrazione comunale giunge ora notizia che per la graduatoria 2025, ancora provvisoria, relativa all’assegnazione delle case popolari, sono state presentate 148 domande e moltissime di queste resteranno senza possibilità di essere esaudite. "Nel corso degli ultimi tre anni le nuove assegnazioni per anno si stimano intorno a 7-8 unità – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Nicola Romeo – Anche se è un numero piuttosto esiguo rispetto alla necessità complessiva della popolazione, ci tengo a rimarcare come questa amministrazione sia riuscita ad aumentare la disponibilità di case se consideriamo che negli anni precedenti erano solamente 1-2 le assegnazioni per anno. Ma capisco benissimo che l’esigenza resta altissima, circa 140 famiglie resteranno quest’anno senza assegnazione di un alloggio".

Le case Erp del Comune di Cattolica sono 144 in totale, le disponibilità negli ultimi anni, dunque, sono state aumentate dall’amministrazione comunale, ma le richieste sono ancora tantissime ed i numeri fanno riflettere. Proprio per questo l’assessore lancia ora un appello alla cittadinanza ed ai proprietari di appartamenti destinati da sempre al mercato degli affitti: "Cattolica è una città turistica e ci sono centinaia di appartamenti destinati agli affitti stagionali – dice Romeo – ma è arrivato il momento che qualche titolare di appartamento si metta una mano sul cuore e ragioni, insieme a noi Comune, di poter mettere a disposizione tutto l’anno alcuni immobili ad affitti calmierati per le famiglie che cercano casa. Noi come Comune, inoltre, stiamo ragionando da tempo di mettere a bilancio fondi per aiutare chi poi deve pagare l’affitto. È una scelta politica ben precisa. Ma vorrei anche ribadire che resta difficile in questo momento aumentare la già ampia presenze di appartamenti popolari presente sul territorio comunale".

Luca Pizzagalli