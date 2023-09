Case popolari 74 famiglie in graduatoria

Continua la corsa alla casa popolare. Nel comune di Riccione ce ne sono oltre duecento e negli ultimi anni sono ben pochi i nuovi complessi di edilizia residenziale pubblica realizzati. Così ogni anno tra gennaio e aprile vengono aperte le graduatorie per iscriversi e sperare che un alloggio si liberi. Per accedere alla graduatoria serve rispettare determinati requisiti. Quest’anno sono pervenute agli uffici un totale di 86 domande, non tutte sono state accolte. Di queste sono 74 le persone o nuclei famigliari che hanno i requisiti per accedere alla lista e sperare in un alloggio in futuro. Ognuno con un diverso punteggio, che serve a stilare la graduatoria.

Sono state 12 le domande non accolte. Tra queste c’è chi ha compilato la domanda ma non aveva maturato i tre anni di residenza obbligatoria in Regione. Così è stato scartato. Allo stesso modo diversi nuclei famigliari avevano un reddito troppo alto per accedere, mentre in tre casi la residenza dei richiedenti era fuori regione, dunque è scattata la riga rossa sulla domanda.

Ad oggi il patrimonio Erp del Comune riccionese è gestito da Geat e non più da Acer, una scelta questa fatta dalla precedente amministrazione di centrosinistra.

La stessa Geat ha in corso un corposo intervento di riqualificazione su oltre cinquanta alloggi sfruttando le opportunità concesse dal Superbonus. Alcune palazzine hanno visto terminare i lavori, altrove, invece, in via Isolaccia e Ponte di Legno si attende la fine lavori dopo i ritardi in estate.