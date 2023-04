Case popolari da ristrutturare e assegnare

Quasi sessanta le case popolari Erp a Bellaria Igea Marina. Solo due però, attualmente in ristrutturazioni, sono ’contendibili’. Saranno assegnate a breve, spiegano dall’amministrazione comunale. E’ online l’avviso pubblico per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione per l’anno 2023. Le domande si possono presentare entro il 30 aprile. Si può partecipare a fronte di di numerosi requisiti. Tra i quali: cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea (oppure essere "titolare di protezione internazionale, status di rifugiato e status di protezione sussidiaria". Graduatorie aperte anche a cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornati di lungo periodo. Ancora, a stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Inoltre Isee non superiore a 17.428,46 euro e patrimonio mobiliare fino a 35.560,00 euro. Dal Comune si fa rilevare che, a differenza che nel recente passato, le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari a canone calmierato, sono molto più dinamiche, e vengono riaggiornate in media una volta all’anno. Un elemento positivo, frutto anche della ’dinamizzazione’ attuata grazie alle disposizioni regionali in materia. Resta il problema del numero ristretto, in relazione alla popolazione residente (quasi 20mila abitanti) di alloggi disponibile