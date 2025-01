Case popolari dove vivevano i migranti

Rottamati i centri di prima accoglienza nel territorio riccionese. Il 30 aprile finirà un’epoca. Quel giorno saranno consegnati, stando alla tabella di marcia del cantiere, 12 alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) le cosiddette case popolari, realizzati dove si trovavano i centri di prima accoglienza. Per decenni queste strutture hanno ospitato stranieri arrivati nel Paese e impiegati nel settore turistico. Si trattava soprattutto di ragazzi e uomini di origine africana. Nel corso del tempo non sono mancate le tensioni, soprattutto quando l’abusivismo commerciale sulla spiaggia era considerato una piaga. Le polemiche politiche rivolte alla gestione dei centri, e i blitz della municipale che confermavano la presenza di merce abusiva alimentarono lo scontro politico in città.

Altri tempi. Oggi il commercio abusivo sull’arenile è ridotto ai minimi termini ed anche le ultime testimonianze dei centri vengono relegate al passato. Erano tre, in viale Puglia, viale Toscana e Piemonte. Viale Puglia ha chiuso per primo rimanendo vuoto per anni fino a quando l’attuale amministrazione comunale ha intercettato fondi regionali per trasformarlo nel futuro centro per l’impiego. I rimanenti due hanno avviato la propria trasformazione con la precedente amministrazione comunale che volle svuotarli, non senza polemiche, per trasformarli in soluzioni abitative per chi è in graduatoria da anni in attesa di un alloggio popolare. L’allora amministrazione riteneva conclusa quella fase storica, anche perché il collocamento dei migranti era gestito dalla prefettura.

Grazie a un bando regionale, nel 2021 vennero intercettate risorse per realizzare appartamenti Erp. Da quel momento partì l’iter per farli diventare alloggi popolari. L’investimento è di quelli importanti: 1,5 milioni di euro. Negli ultimi mesi del 2022 la subentrante amministrazione Angelini ha approvato il progetto esecutivo per dare il via ai lavori. A gestire i cantieri è stata Geat. L’intervento avrebbe dovuto essere terminato in questo inizio 2025, ma i ritardi accumulati per la difficoltà dell’impresa nell’approvvigionamento dei materiali ha fatto slittare i termini. Il Comune ha concesso una proroga fino al 30 aprile, poi pretende che gli alloggi siano finiti. Saranno in tutto 12 e rappresentano una novità, visto che è da tanti anni che non vengono realizzati interi edifici ‘popolari’ in città. Per le famiglie che attendono da tanto tempo una casa, sarà un’occasione in più.

Andrea Oliva