"Case popolari fatiscenti, è ora di intervenire"

La Lega attacca e chiede chiarezza e garanzie sulle condizioni di sicurezza di alcuni appartamenti di edilizia popolare in via Caravaggio a Cattolica. Lo fa rivolgendosi all’amministrazione comunale, proprietaria di tali immobili. "Mi risulta che il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini abbia fatto un sopralluogo alI’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Caravaggio – ribadisce Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega a Cattolica – e che sia stata riscontrata una situazione caratterizzata dalla presenza di danni alle strutture. l vigili del fuoco hanno valutato che i danni potessero essere dovuti principalmente al cedimento del terreno e, in misura minore, alle scosse sismiche. E poi non valutando l’esistenza di situazioni di pericolo immediato, hanno chiesto al Comune di compiere ulteriori accertamenti ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Ci risulta anche che è stato fatto un sopralluogo da Acer, in quanto ente responsabile della gestione tecnica e della manutenzione del fabbricato, e che in una relazione è stata confermata la presenza delle lesioni dovute a cedimenti del terreno, negli anni Ottanta, e di altre Iesioni dovute alle tecniche costruttive (è bene ricordare che l’edificio è stato costruito nel 1960, ndr) e al deterioramento dovuto dal tempo. Mi risulta che Acer si sia impegnata ad avviare indagini sullo stato del fabbricato, con particolare attenzione alla zona con lesioni, compreso quanto necessario per valutare le caratteristiche e lo stato delle fondazioni. Vorrei ora chiedere all’amministrazione comunale: è passato già più un anno dal vostro insediamento al governo della città e sappiamo che non è avvenuto alcun intervento in merito a questi appartamenti, e dunque a che punto siamo sindaco?".

Pronta la replica dell’amministrazione comunale con l’assessore ai servizi sociali Nicola Romeo: "Al momento non sono a conoscenza di tale problematica e dunque ritengo doveroso informarmi immediatamente con i tecnici comunali. Ma invito anche i condomini interessati a rivolgersi personalmente al sottoscritto a Palazzo Mancini per prendere in esame direttamente tale situazione e tutte le sue criticità, c’è massima disponibilità al dialogo da parte mia per capire come e dove sia necessario intervenire da parte dell’amministrazione comunale".