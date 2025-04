Case popolari, il ’piano segreto’ del Comune

Case popolari: il piatto piange. Non da oggi. E’ storia ’antica’ quella della carenza di alloggi di Edilizia residenziale pubblica in città. Ad oggi, come segnala lil Comune nell’annunciare l’apertura della graduatoria per l’assegnazione degli stessi, "il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica conta in città un totale di 48 alloggi, 12 a Bellaria e 36 a Igea Marina, gestiti da Acer Provincia di Rimini con convenzione decennale 2018-2028". Pochi per una città che da lustri sfiora i 20mila abitanti. Per cercare di aumentare la disponibilità di alloggi, l’assessore a Welfare e famiglia Ivan Monticelli lavora su più fronti. "Da un lato l’aggiornamento puntuale delle graduatorie per l’assegnazione di eventuali alloggi Erp che si rendano disponibili", spiega Monticelli. Graduatoria che come ogni anno, è aperta sino al 30 aprile, per l’aggiornamento per il 2025. "Al momento si sono resi disponibili un paio di appartamenti di edilizia popolare – continua l’assessore – in seguito a decessi dei precedenti inquilini". L’altra leva sulla quale Monticelli intende agire è quella della ’razionalizzazione’. "Stiamo cercando di fare operazioni legate alla mobilità interna – precisa –. Ci sono quasi metà degli appartementi Erp del nostro territorio, tra i 20 e i 25, che sono rimasti occupati da una sola persona, in seguito al fatto che il coniuge è defunto oppure che i figli si sono resi indipendenti e sono andati ad alloggiare altrove. Si tratta in genere di appartamenti di grandi dimensioni, spesso eccessive per un singolo occupante. Sono in molti casi gli stessi inquilini a segnalarlo. Noi stiamo lavorando a una sorta di ’gioco di incastri’ per spostare qualcuno in appartamenti più piccoli, e fare spazio a nuclei famigliari formati da diverse persone, sempre a fronte dei requisiti indicati dalla normativa e riscontrabili nel’Isee. Entro la fine dell’anno contiamo di ’liberare’ alcuni spazi e renderli disponibili".

L’ulteriore (e nuova) leva sulla quale lavora da tempo l’assessorato "riguarda l’Ers, Edilizia residenziale sociale, gli alloggi ad affitto calmierato". Qui gli interessati sono soprattutto giovani coppie che non riescono spesso, neppure col doppio stipendio, a trovare una casa in affitto. La stagionalità del turismo non aiuta: i proprietari spesso preferiscono affittare in estate a prezzi più alti e senza problemi, all’avere inquilini annuali. "Questa ricerca è in corso – chiosa Monticelli –, il tema casa è centrale". L’assessore non si sbilancia per ora se si tratti di appartamenti già esistenti o da costruire ex novo.

Per la nuova graduatoria Erp sono disponibli moduli online, all’Urp, o si può chiedere il supporto messo a disposizione dall’Ufficio sostegno all’Abitare del Comune (0541.343781).

Mario Gradara