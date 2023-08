Case popolari messe a nuovo con 3 milioni

Quasi tre milioni di euro per le case popolari. L’investimento lo sta facendo Geat attraverso lo strumento del superbonus edilizio 110%. Un programma di interventi che a fine cantieri consentirà di avere 54 appartamenti di edilizia residenziale pubblica adeguati alle normative e con una maggior efficienza energetica. La prima parte del maxi intervento è già terminata ed è visibile, si tratta degli alloggi che si trovano in via Sondalo. Qui la palazzina riqualificata contiene 10 alloggi ai quali sono stati eseguiti lavori di realizzazione del cappotto di isolamento termico, di sostituzione dell’impianto centralizzato (due caldaie condominiali) e di riduzione del rischio sismico, per un totale di circa 500mila euro.

A fine estate, tra settembre e ottobre, è attesa la fine dei lavori eseguiti dalla ditta M.C.T. Costruzioni srl di Rimini nella palazzina che si trova in via Volterra. Qui sono 8 le unità abitative pubbliche a cui aggiungerne due private. I lavori hanno interessato il cappotto termico, sono stati eseguiti interventi antisismici e il rifacimento del tetto. Dopo la sosta di agosto il cantiere proseguirà con la sostituzione delle caldaie e degli infissi. Il totale dei lavori supera il mezzo milione di euro.

Infine, la stessa tipologia di interventi riguarda quattro palazzine vicine, che si trovano in via Isolaccia e in via Ponte di legno, dove gli appartamenti coinvolti nell’intervento sono ben 36 e dove a operare è la ditta C.R.C.S. srl di Villa Verucchio.

"Anche in questo caso – spiegano da Geat – si è proceduto alla realizzazione del cappotto e degli interventi di riduzione del rischio sismico. A completamento andranno sostituiti infissi e caldaie". In questo caso la stima di fine esecuzione dei lavori è prevista per la fine dell’anno, con un ammontare complessivo che si avvicinerà a 1,7 milioni di euro.

"Siamo molto soddisfatti della conclusione del primo cantiere riguardante un’importante operazione iniziata lo scorso gennaio usufruendo dei benefici del Superbonus 110% – premette il presidente di Geat Fabio Galli –. Non mi soffermo sui benefici fiscali dell’operazione, ormai risaputi, ma ci tengo a sottolineare quelli ambientali ed economici. I lavori effettuati rendono le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico, permettono di ridurre i consumi per il riscaldamento e raffrescamento, con la conseguente riduzione delle emissioni, senza contare il risparmio economico in bolletta per gli utenti e l’aumento del valore degli immobili, oltre al miglioramento estetico delle facciate. Abbiamo messo in campo un’azione coerente con il Green Deal europeo".

