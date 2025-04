Case popolari senza barriere

Sempre meno barriere architettoniche a Cattolica, anche nelle tante case popolari presenti sul territorio comunale. L’amministrazione cattolichina annuncia, infatti, che ha preso avvio il terzo ed ultimo stralcio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. In particolare gli ultimi lavori, in collaborazione con Acer Rimini, prevedono la fornitura e l’allestimento di alcuni nuovi servoscala negli edifici situati in via Michelangelo, Garibaldi, Da Palestrina. "Con la realizzazione di questo ultimo stralcio – spiega l’amministrazione comunale – saranno resi accessibili altri 25 alloggi per cittadini con disabilità motoria, che si andranno ad aggiungere agli 86 alloggi già adeguati nei precedenti interventi. Al termine dei lavori, su un totale di 144 alloggi, 111 saranno accessibili".