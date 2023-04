Case popolari: sfratti bloccati fino ad agosto

Così come già deciso da altre città italiane, anche il Comune di Rimini sceglie di bloccare gli sfratti da maggio ad agosto negli alloggi popolari di propria competenza. Una decisione "quasi più necessaria che opportuna, presa di concerto con Acer, a seguito di una valutazione sul contesto nazionale e territoriale intorno al quale ruota la situazione degli affitti, soprattutto nelle città ad altissimo flusso turistico e sedi di Università". Fa il punto sulle case popolari l’assessore alle Politiche per la protezione sociale Kristian Gianfreda, che sul nodo sfratti condiviso da Rimini con altre città italiane aggiunge: "È una ‘tempesta perfetta’ che grava soprattutto sulle spalle delle persone e dei nuclei familiari più fragili che versano in condizioni economiche difficili e che dunque non hanno la possibilità di pagare canoni d’affitto canonici, figuriamoci se ‘pompati’ dalla dinamica turistica o universitaria. Al di là del capitolo del blocco degli sfratti sino alla fine dell’estate, sulla tematica più generale, voglio ricordare – continua Gianfreda – che il Comune di Rimini da tempo è al lavoro per una programmazione innovativa che affronti di petto il tema di un mercato immobiliare troppo fermo, cristallizzato. Tra le novità – conclude l’assessore – le 36 nuove abitazioni di edilizia residenziale pubblica dotate di caratteristiche di alta sostenibilità, efficienza energetica, massima accessibilità e sicurezza facenti parte del progetto di fattibilità approvato recentemente dalla Giunta che interesserà l’area tra le vie Giovanni Pascoli, Ugo Bassi, via IX Febbraio 1849 e Flaminia, nella zona dell’ex Dama - questura".