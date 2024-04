Case private offerte agli stagionali degli hotel

Appartamenti per dipendenti stagionali degli hotel. "Nelle ultime settimane ci stanno chiamando diversi proprietari per offrire alloggi al personale delle strutture ricettive" premette il direttore di Federalberghi Luca Cevoli. "Si sta creando un bel riscontro. Fa piacere che le battaglie fatte come associazione abbiamo identificato, agli occhi delle persone, Federalberghi come interlocutore per gli alloggi dei dipendenti stagionali". Al momento, sommando le proposte arrivate in associazione, sono svariate decine i posti utilizzabili in vista della stagione. "Siamo stati contattati da proprietari che mettono a disposizione alloggi con diverse metrature e numero di camere, in varie zone della città. Ci sono arrivate proposte dalle Fontanelle, dal Marano e persino da San Lorenzo". La prima cosa che i proprietari chiedono è la possibilità di stipulare il contratto di affitto direttamente con l’albergatore, per avere maggiori tutele. Le cifre richieste si aggirano sui 400 euro mensili per dipendente. Si tratta, euro più euro meno, della medesima cifra contenuta nella manifestazione di interesse presentata dal Comune per cercare strutture ricettive ormai fuori mercato da riconvertire in staff hotel.

Facendo una rapida somma, un alloggio per quattro persone arriverebbe a rendere oltre 1.500 euro mensili e verrebbe utilizzato per l’intero periodo stagionale in cui un albergo ne avrebbe la necessità. "Abbiamo aperto sul blog di Federalberghi una sezione dedicata a questo tema e la partecipazione è molto buona" riprende Cevoli. Oltre ai titolari di alloggi sfitti pronti ad ospitare dipendenti delle strutture ricettive "siamo stati contattati anche da quattro hotel interessati ad offrire alcune stanze per destinarle al personale di altre strutture". Quanto detto finora esula dall’iniziativa del Comune che ha avviato nei mesi scorsi una manifestazione di interesse rivolta ai titolari di alberghi intenzionati a convertire le proprie strutture in staff hotel. A quanto trapela le adesioni si conterebbero sulle dita di una mano. Intanto l’azione di Federalberghi per agevolare la ricerca di personale guarda anche molto più lontano. "Abbiamo stipulato una convenzione con una società che già da tempo porta in Italia lavoratori dallo Sri Lanka. Stiamo inviando le informazioni agi associati per raccogliere adesioni".

Andrea Oliva