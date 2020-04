Rimini, 23 aprile 2020 - Hotel senza certezze sulle ‘regole d’ingaggio’ per l’estate: volano le richieste di appartamenti e seconde case. "I turisti si sentono più sicuri in spazi che sanno di occupare con i loro soli famigliari, dove potersi gestire il cibo e l’igiene – attacca Paolo Cirilli, titolare dell’agenzia immobiliare Vista Mare, che opera tra Marina Centro e Rimini nord, fino a Bellaria Igea Marina -. Abbiamo molte richieste per appartamenti e seconde case. Mancano anche qui indicazioni precise sulle modalità di gestione, ma il fatto di avere meno contatti, e quindi di ridurre di fatto il rischio contagio, è un incentivo per molti. Ci sono anziani che affittano per l’intera estate: meglio stare eventualmente ‘blindati’ al mare che al caldo della loro città".

"Riceviamo tante richieste di informazioni – prosegue Sonia Ricci, dell’agenzia immobiliare Ricci di Riccione -, sia per appartamenti sia per case sulle prime colline, rigorosamente con piscina, anche per periodi lunghi, non di rado per l’intera estate, da condividere con parenti e amici. Le domande che ci fanno sono due: si potrà andare in spiaggia? Con quali modalità? Le immagini inquietanti di lettini e ombrelloni circondati dal plexiglass hanno spaventato parecchi. I lombardi si chiedono anche se e quando si potranno muovere dalla loro regione. Tanti, centinaia se non migliaia, hanno seconde case in riviera. In passato chi le dava in affitto, magari per andare in vacanza all’estero, quest’estate se le tiene, magari per venirci nel fine settimana, e facendo turni con famigliari, amici e conoscenti. L’appartamento è visto come alternativa valida alla vacanza in albergo".

"Per contro – continua Sonia Ricci – tutti i russi che avevano affittato le ville più prestigiose, in luglio e agosto, hanno disdetto. Le caparre saranno restituite. L’auspicio è che il mercato italiano, anche le persone non nostre abituali ospiti, riscoprano le nostre zone. Ma è necessario e urgente che il governo dia informazioni precise su come frequentare spiaggia e mare". "Chi è più timoroso opterà per la vacanza in appartamento, ma non cambierà molto nell’economia della stagione – fa eco Orfeo Bianchi, titolare e gestore di vari alberghi e residence -, dipenderà tutto dalla situazione pandemica".

"Le prenotazioni per luglio e agosto non sono state disdette – sorride Annalisa Farinelli, titolare di due Airbnb, a Viserba e Viserbella -. Il fatto di non mischiarsi con altre persone se non i famigliari viene molto apprezzato. Anche per noi servono comunque regole chiare. A partire dalla pulizia del locale dopo un cambio: che tipo di intervento andrà fatto? Basteranno poche ore o si dovrà tenere un giorno vuoto il locale?"