Case vacanza, la mappa dei prezzi. Fino a 4mila euro per un trilocale

Soggiorno in hotel o in appartamento, è questo il dilemma. Sono già a migliaia i vacanzieri che anche per quest’anno hanno già raggiunto o invaderanno presto le spiagge della riviera di Rimini, per passare qualche giorno tra sole mare e divertimento.

Negli ultimi anni, però, le abitudini di chi sceglie la riviera sono cambiate e non sono più gli alberghi gli unici protagonisti della stagione balneare. Le case vacanza si stanno tagliando una sempre maggiore fetta di mercato, anche grazie a portali ad hoc per le prenotazioni. Famiglie, anziani e giovani; i segmenti di clientela che scelgono la Romagna sono molteplici, giunto il momento di prenotare il soggiorno però nasce il vero quesito: dove dormire e dove spendere meno?

Prendendo in analisi un ipotetico soggiorno di sette notti in piena stagione: dall’8 al 15 luglio, per due adulti e due bambini, i preventivi che scaturiscono sono estremamente diversi tra pernottamenti situati nelle diverse zone di Rimini. Se si parla di affitti brevi tra Riccione e Rimini è la Perla a detenere il record del prezzo più alto. Ambendo ad un trilocale con due o tre letti si passa da un range di 1.500 euro fino a 4mila euro e anche più. Una situazione diversa, ma non troppo se si cambia comune e ci si muove verso il territorio di Rimini.

In questo caso per una soluzione a Marina Centro si andrà a sborsare per la casa più economica circa 156 euro al giorno, per un totale di 1.098 euro. Alzando un po’ l’asticella, si andrebbe incontro ad alloggi da 1.700 euro per tutto l’arco delle sette notti. Decentrandosi verso altre zone come Bellariva il conto finale però si abbassa. Il solito trilocale con due o tre letti si ferma a circa 900 euro per la settimana. L’affitto breve di appartamenti per una settimana o quindici giorni sta spopolando in Italia e anche in riviera. Postando l’annuncio di una casa vacanze sui famosi portali online di pernottamenti si riesce certamente a ricavare un più alto rispetto all’affittare lo stesso stabile per periodi prolungati. Prima di tutto il listino prezzi è dinamico e risente delle festività come Ferragosto e la Notte rosa o dei weekend, cambiando il prezzo all’occorrenza.

Al fianco delle agenzie di viaggio ci sono sempre più interlocutori che si occupano dell’organizzazione delle famose ferie in riviera.

Federico Tommasini