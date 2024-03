"Case vacanze, occhio a questi truffatori". E pubblica i nomi

Una lista ‘nera’ con tanto di nomi, cognomi e numeri di telefono. È quella pubblicata l’altro ieri su una delle pagine Facebook della città di Bellaria, dedicata a residenti e turisti, per denunciare presunti truffatori che affittano case vacanza in città. A pubblicarla è stato un uomo che sui social si descrive come un residente di Aosta, ma la sua identità ancora non è stata confermata: contattato da noi e da altre persone, compresi i responsabili della pagina social sulla quale ha pubblicato la lista di presunti truffatori, non ha mai risposto a messaggi o chiamate. Da verifiche fatte direttamente dalla nostra redazione, nessuna denuncia è arrivata ufficialmente ai carabinieri. Tredici le persone nominate – con tanto di numeri di telefono – dal ‘giustiziere’ delle vacanze, sette i numeri di cellulare pubblicati nero su bianco. "Cerchiamo di aggiornare la lista con nomi e numeri", scrive lui. Su Facebook il suo post è diventato virale: condiviso da tante persone, ha scatenato la furia dei leoni da testiera. C’è chi gli fa i complimenti, chi aggiunge addirittura dei nomi alla lista, chi punta il dito contro i nominati e chi invece dice di verificare bene e affidarsi ad agenzie e strutture accreditate per la scelta delle case per le vacanze.

Da quando ha pubblicato la lista regna il caos su varie pagine Facebook. Il rischio di una querela per diffamazione è dietro l’angolo. Tra i commenti, anche quello della Pro Loco che assicura: "Abbiamo una pagina dedicata sul nostro portale, dove le strutture che vogliono promuoversi per ospitare i turisti, sono tutte accreditate, reali e accertate". I casi di denuncia di finti affittuari che prendono le caparre di appartamenti inesistenti, si registrano ogni anno nel periodo estivo e su tutta la costa romagnola. Sulla questione interviene anche il sindaco Filippo Giorgetti: "Partiamo subito dicendo che quando si cerca un affitto estivo è bene affidarsi ad agenzie o persone reali, conosciute e con recensioni. In circostanza di truffe conosciute, e in tutti i casi analoghi, chi ha delle prove fondate e voglia segnalare pubblicamente la propria esperienza, credo sia doveroso condividere sempre tutto con le forze dell’ordine. Questo è il miglior modo per far sì che tutto venga preso in carico da chi ha gli strumenti, le competenze e le professionalità per intervenire. Chi sono queste persone? Cosa fanno? Operano a Bellaria Igea Marina? La segnalazione va sempre fatta alle autorità". Le indagini da parte dei carabinieri sono partite. Anche per capire la vera identità del ‘giustiziere’ delle vacanze romagnole.

