Casello autostradale aperto per il ‘ponte’

Nessun problema di viabilità all’ingresso dell’autostrada A14 di Riccione nel ponte dell’Immacolata. Autostrade per l’Italia rende noto che i lavori che riguardano il casello in ingresso da Riccione saranno sospesi per il fine settimana fino a domenica per agevolare gli spostamenti durante il ponte. Le scorse settimane i lavori di ristrutturazione alle pensiline di ingresso, con la chiusura alternata dei due accessi, avevano causato code e disagi alla circolazione: una situazione che sarà evitata nel weekend. I lavori riprenderanno lunedì 11 .