Caserma rasa al suolo. La Giulio Cesare fa spazio alla Cittadella della sicurezza

Tabula rasa. L’ex caserma Giulio Cesare è stata fatta a pezzi. Ruspe in azione da tempo, fino alla recente ’caduta’ del muro d’ingresso dalla via Flaminia, nonché della storica scritta, simbolo della maxi-area. Al suo posto sorgerà la Cittadella della sicurezza, con inaugurazione prevista – salvo sorprese – per il 2027. Ammonta a 60 milioni lo stanziamento dello Stato per realizzare la conversione della strutture militare ormai dismessa da anni nella ’casa’ della sicurezza cittadina, che dovrà accogliere le forze dell’ordine e vari enti: polizia di Stato, stradale, corpo forestale dei carabinieri, comando provinciale della guardia di finanza, reparto operativo aeronavale, e non ultimo l’ufficio territoriale del governo, ovvero la prefettura. Che non dovrà così versare l’importante affitto per l’attuale sede. Il piano di razionalizzazione affidato all’Agenzia del demanio punta a far risparmiare all’erario, a fine partita, intorno a 1,7 milioni di euro l’anno di affitti.

"Si tratta di opere di riqualificazione di un quadrante cittadino strategico – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – che darà collocazione a tutte le forze dell’ordine, oggi distribuite in varie zone della città. Sarà un intervento importante per le forze dell’ordine, ma anche per i riminesi, che potranno riappropriarsi di uno spazio rimasto a lungo in un certo senso ignoto alla città". Dopo la consegna del cantiere alla ditta incaricata avvenuta il 27 settembre scorso e le prime opere di allestimento e sistemazione dell’area, sono entrate nel vivo le operazioni di demolizione dell’ex caserma Giulio Cesare, immobile di proprietà dell’Agenzia del demanio. Un intervento in capo allo stesso Demanio, il cui cronoprogramma prevedeva che la demolizione dello stabile – che occupa circa 70.000 metri quadri di superficie – si sarebbe completata entro fine 2023. Insomma, siamo quasi in linea. Parallelamente l’Agenzia sta lavorando ad un altro passaggio cruciale, il lancio del concorso di progettazione della Cittadella della sicurezza. Da maggio 2021 è stato istituito un tavolo tecnico operativo che, recependo e condividendo le esigenze di tutte le amministrazioni coinvolte, sta definendo i contenuti del documento di indirizzo che sarà alla base del bando per la progettazione della Cittadella.