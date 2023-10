Casette per turisti a fuoco. In due verso il processo

È di danneggiamento colposo ciò di cui dovranno rispondere i due imputati finiti a giudizio per il disastro del 13 maggio 2022, quando a Casteldelci, nella frazione di Torricella, vennero divorate dalle fiamme di un terribile incendio una decina di casette in legno per turisti.

Questo l’epilogo della vicenda che inizialmente pareva non dover trovare responsabilità alcuna e che invece a seguito delle indagini coordinate dalla Procura, nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha portato ad indagare un uomo di 75 anni, proprietario della casetta di legno da cui si sarebbe generato l’incendio, e un uomo di 55, titolare dell’impresa che stava compiendo i lavori di ristrutturazione sul tetto della struttura.

Stando a quanto emerso dalle indagini, infatti, l’incendio - che in poco tempo si propagò distruggendo una fila intera da 13 casette disposte a schiera e adiacenti a dove si generò il focolaio - partì dall’unica casetta ‘abitata’ in cui, al momento del rogo, si trovavano i due imputati per svolgere i lavori di ristrutturazione. Dalla prima scintilla - pare generata dall’utilizzo di carta catramata sul tetto - si sono sviluppate fiamme che hanno incenerito le strutture della zona provocato danni tutti risarciti dalle assicurazioni.

E ora, dopo l’udienza preliminare dei giorni scorsi, il proprietario 75enne della casina da cui è partito l’incendio, difeso dagli avvocati Massimiliano Cornacchia e Gilberto Gianni, ha chiesto per sé il giudizio con rito abbreviato, mentre il titolare dell’impresa che svolgeva i lavori ha chiesto di poter concordare un patteggiamento col pm o, in subordine, di procedere con rito abbreviato.

f.z.