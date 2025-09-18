Caso abusi su minori: l’opposizione chiede la Commissione d’inchiesta

Una commissione d’inchiesta sul ’caso’ di Steven Raul James, il 27enne sammarinese condannato per violenza su minori. La chiedono con un ordine del giorno i partiti di opposizione in Consiglio grande e generale. "Una commissione – dicono – che entro il mese di novembre produca una completa relazione sui fatti e sulle responsabilità connesse legate alla condanna del cittadino sammarinese". Anche la maggioranza presenta un proprio ordine del giorno che impegna il Congresso di Stato a "nominare una commissione tecnica-amministrativa – dicono – composta da tre membri, due indicati dai gruppi consiliari di maggioranza e uno dai gruppi di opposizione, incaricata di redigere una relazione su diverse linee direttrici". Dall’inasprimento delle sanzioni per false dichiarazioni nell’accesso alla Pa, alla possibile introduzione di misure di prevenzione nelle more delle procedure di estradizione. Il dibattito in aula è sentito, e a tratti anche molto acceso. Tanto che i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, in un’occasione pensano anche alla sospensione dei lavori.

Duro l’intervento di Matteo Casali di Repubblica Futura che denuncia l’inerzia istituzionale e critica aspramente la gestione del Congresso di Stato. "Il condannato definitivamente a 4 anni e 4 mesi in Italia per violenza sessuale aggravata e continuata su minori non solo a San Marino circolava liberamente – dice – ma addirittura beneficiava di un lavoro temporaneo presso gli asili nido". Casali sottolinea come l’arresto sia stato eseguito dalle forze italiane, uno "smacco alla considerazione e all’affidabilità del nostro paese". Marinella Loredana Chiaruzzi della Dc dà voce a un sentimento diffuso: "Questa vicenda ha sollevato una rabbia collettiva che ha divorato tutta la cittadinanza e anche tutto il consiglio". "Qualcuno lo sapeva, ma nessuno si è fatto avanti", dice Tommaso Rossini del Psd. Stefano Canti, titolare della Giustizia, difende il proprio operato: "Non c’è stata alcuna volontà, né da parte mia né da parte di altri, di nascondere informazioni". Ricostruisce i passaggi chiave: i fatti avvengono a Carpegna, le denunce vengono presentate ad Ancona e "noi siamo venuti a conoscenza di tutto soltanto quando l’Italia ha trasmesso la richiesta di estradizione". Ribadisce i limiti giuridici: "Dal momento che la Repubblica di San Marino ha stabilito di non estradare i propri cittadini, non era possibile limitare la libertà personale del condannato". Pur ammettendo l’amarezza, Canti insiste che "quanto dovevamo fare lo abbiamo fatto" e ringrazia la Gendarmeria per aver collaborato all’arresto in Italia: "San Marino resta un Paese sicuro, e questo grazie anche al lavoro quotidiano delle nostre forze dell’ordine".