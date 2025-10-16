Caso Altafini, la difesa del governo: "Non ha avuto alcun compenso"

Non c’è un caso dietro la collaborazione di Josè Altafini con la Repubblica di San Marino. Lo chiarisce la segreteria di Stato allo Sport che, dopo le polemiche sulla consulenza commissionata all’ex calciatore brasiliano per trovare nel mondo i campioni sportivi sammarinesi. "Una narrazione distorta – dicono dalla segreteria – che ha alimentato sterili polemiche, in merito all’incarico conferito al celebre campione. Ricostruzioni fantasiose, che legano impropriamente la gestione delle finanze pubbliche a presunti sprechi e speculazioni. E non solo mancano di qualsiasi fondamento reale, ma finiscono per proiettare un’immagine fuorviante della Repubblica all’estero. La collaborazione con il signor Altafini poggiava su un pilastro strategico: arricchire la rosa di atleti sammarinesi identificando potenziali campioni con radici nel Titano, distribuiti nelle comunità sammarinesi all’estero. L’idea, lungimirante e ben definita, mira a replicare e superare i successi recenti, come le medaglie olimpiche e le prestazioni di atleti di origine sammarinese". La Segreteria intendeva "utilizzare la statura e il carisma globale di Altafini per stringere un patto di collaborazione con le comunità internazionali, in particolare per avviare missioni di scouting e promozione in aree nevralgiche come l’America e il Sudamerica, agendo in sinergia con la Consulta dei sammarinesi all’estero e figure interne al Paese".

A smentire con decisione "la più grossolana delle affermazioni", si ribadisce che "nessun compenso è stato corrisposto a José Altafini. Contrariamente a quanto irresponsabilmente veicolato (dalle opposizioni, ndr), la delibera approvata non prevede l’elargizione di 30.000 euro, ma fissa un tetto massimo di spesa di 23.000, destinato a coprire i costi logistici di viaggio, vitto e alloggio, funzionali allo svolgimento delle attività promozionali e di scouting. Si trattava, dunque, di un impegno di sostegno verso la Repubblica. Va specificato che dal momento che il progetto non ha avuto un avvio operativo, l’esborso verso Altafini è stato pari a zero. Le insinuazioni riguardo una presunta ’revoca’ dell’incarico sono ugualmente infondate. L’interruzione della collaborazione, per altro di fatto mai avviata, è stata determinata da cause di forza maggiore, legate a motivi personali e logistici del signor Altafini". "La polemica – dice il segretario di Stato, Fabbri – è stata montata su cifre inesistenti e motivazioni false".