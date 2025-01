Caso Notte Rosa, tre a giudizio

Il processo per la campagna anti sfruttamento continua. Si terrà oggi infatti la nuova udienza del processo che vede imputati attivisti e solidali della campagna denominata “Mai più sfruttamento stagionale”: un procedimento penale iniziato quattro anni fa nel corso di un volantinaggio a Rimini in occasione della Notte Rosa. Per questa iniziativa a Rimini furono denunciati in tre, tra attiviste e attivisti solidali con la campagna anti sfruttamento. "L’evento del turismo riminese è una cartina di tornasole del modello turistico della riviera, con aperture fino a tardi di locali ed eventi diffusi su tutta la provincia che portano aumento ulteriore dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali – riavvolge il nastro lo Slang-Usb –. Dalla nascita della campagna denunciamo questo evento come emblematico dello sfruttamento in riviera, a partire dalla condizione di chi ogni anno si trova a lavorare in nero e grigio, con bassi salari, per sempre meno settimane all’anno". Questa kermesse del turismo locale "è da noi sempre stata contestata – rincara la dose l’Unione sindacale di base – con forza e ripetutamente. Perciò esprimiamo la nostra solidarietà agli attivisti e le attiviste che affronteranno il processo".