Caso Pantani, dubbi sulla morte. C’è l’opposizione all’archiviazione. La richiesta: "Risentite i medici"

Non è ancora l’ora che la terza indagine sulla morte del Pirata vada alla deriva. Questo almeno sarebbe l’intento dei legali della famiglia di Marco Pantani, nel voler strappare ai flutti dell’archiviazione l’ultima inchiesta in ordine di tempo nata per far piena luce sulla morte del ciclista di Cesenatico: trovato cadavere il 14 febbraio 2004 in una stanza d’albergo all’hotel Le Rose di Rimini. Ecco perché gli avvocati Fiorenzo e Alessio Alessi hanno presentato opposizione all’archiviazione della Procura di Rimini, chiedendo così nuovi interrogatori di eventuali testimoni.

Non si vuole lasciare niente al caso nella mente di chi assiste la madre di Pantani, Tonina Belletti, per questo i legali avrebbero chiesto di non archiviare l’inchiesta coordinata dal procuratore capo di Rimini Elisabetta Melotti e dal sostituto Luca Bertuzzi. Un’indagine che ha accumulato pagine e pagine di interrogatori a numerose persone ritenute ’informate dei fatti’ e perciò ascoltate una volta ancora seppure, in certi casi, fossero semplici figure di contorno alla tragedia del Pirata. Secondo la Procura, Pantani non sarebbe stato ucciso, ma le motivazioni di archiviazione della Procura non sarebbero apparse convincenti a sufficienza ai legali della famiglia, che non hanno rilasciato commenti in merito alla notizia dell’opposizione. Da qui un’opposizione all’archiviazione e la richiesta a setacciare ancora il passato. A ricercare eventuali nuovi indizi con interrogatori ai medici che avevano in cura Pantani e per valutare quindi la quantità dei farmaci assunti dal campione di ciclismo.

Nell’opposizione alla richiesta di archiviazione ci sarebbe dunque anche la volontà di mettere a confronto alcuni dei coinvolti, a cominciare da Fabio Miradossa, il pusher che nel 2005 patteggiò per l’accusa di spaccio e che non avrebbe però confermato nel corso della terza inchiesta sulla morte di Pantani quanto invece riferì in commissione antimafia. Miradossa, che sostenne come "Marco fosse stato ucciso" descrivendo il Pirata come una persona che non dava l’idea "di volersi uccidere", bensì come di un uomo "perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio, ha sempre detto che non si era dopato".

Sul tentativo di bloccare l’archiviazione dell’inchiesta, come richiesto dalla Procura, dovrà ora decidere il giudice del Tribunale, con sullo sfondo il precedente dell’archiviazione del 2016, quando la decisione di allora del gip era arrivata sino in Cassazione prima di vedere definitivamente respinta l’opposizione dei legali della famiglia Pantani. Il giallo, non del Tour bensì della morte del Pirata, potrebbe dunque non essere ancora scolorito del tutto.

Francesco Zuppiroli