Caso Pierina, i Barzan contro l’avvocata di Valeria: archiviata la diffamazione

Rimini, 26 giugno 2025 – Il gip del tribunale di Bologna Letizio Magliaro ha disposto l’archiviazione, accogliendo la richiesta della procura di Bologna, di un fascicolo a carico dell’avvocato Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva: il 35enne indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il fascicolo era nato da una denuncia per diffamazione aggravata presentata a dicembre 2024 dall’avvocato Nunzia Barzan e dal fratello, il consulente Davide Barzan, che assistono Manuela Bianchi, nuora della Paganelli, la anziana uccisa nei sotterranei di casa sua in via del Ciclamino 31 a ottobre 2023.

Nunzia e Davide Barzan; Chiara Rinaldi

La denuncia presentata dai Barzan contro l’avvocato Chiara Rinaldi, del foro di Bologna, riguardava frasi sui social legate al caso della 78enne assassinata. Lo studio Barzan si era sentito diffamato da alcune considerazioni che l’avvocato Rinaldi aveva fatto commentando articoli in cui si affrontava il caso Pierina e si parlava del consulente Davide Barzan. La procura, con la pm Elena Caruso, ha escluso l’ipotesi di diffamazione, rilevando che le affermazioni di Rinaldi su Barzan rientrano nel diritto di critica e non sono state gratuitamente ingiuriose. Barzan era rappresentata dall’avvocato Marlon Lepera, Rinaldi difesa dall’avvocato Antonio Petroncini.

La vicenda rappresenta uno dei molti strascichi legali, alcuni dei quali tuttora in corso, che si sono generati con il passare dei mesi delle indagini legate al caso di Pierina Paganelli. Un caso che ora, dopo oltre venti mesi dall’omicidio e quasi un anno dall’arresto dell’unico indagato per il delitto, Louis Dassilva, è giunto a un punto cruciale del procedimento. Dopo due prime sedute di udienza preliminare concluse nei giorni scorsi, il gup del tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio ha fissato per la mattina del prossimo 7 luglio quella si preannuncia essere l’udienza decisiva in cui verrà eciso il destino di Dassilva. Il giudice, infatti, al termine della seduta e della successiva camera di consiglio (per cui i tempi per la decisione potrebbero anche allungarsi di qualche giorno) dirà se rinviare o meno il 35enne senegalese a giudizio in Corte d’Assise (dovessero essere confermate le attuali aggravanti non vi è possibilità per un rito abbraviato, ndr). Al momento Louis è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi, dalla minorata difesa della vittima, dalla crudeltà e dalla premeditazione.