Caso Pierina, cruciale la perizia fonica

Via del Ciclamino di nuovo sotto i riflettori. Ieri sera, nel silenzio del quartiere, si è svolto l’atto conclusivo dell’incidente probatorio legato alla perizia fonica sull’audio registrato il 3 ottobre 2023, quando nel garage del condominio venne uccisa Pierina Paganelli, 78 anni. L’accesso è avvenuto intorno alle 19.30. La strada è stata transennata e gli ingressi al seminterrato interdetti, mentre periti e consulenti hanno raggiunto i locali sotterranei per riprodurre e analizzare le registrazioni acquisite dalle telecamere di sorveglianza condominiali. Si tratta di un passaggio tecnico ma cruciale, l’ultimo di una lunga serie di verifiche su voci e rumori che potrebbero chiarire una delle vicende giudiziarie più intricate e seguite degli ultimi anni. L’obiettivo è stabilire se le ricostruzioni dell’accusa reggano di fronte all’esame scientifico. In particolare, le indagini si concentrano su alcune frasi e suoni catturati durante i minuti in cui si consumò l’omicidio e nelle ore immediatamente successive. Il tutto mentre si avvicina il momento della terza udienza del processo per omicidio che vede alla sbarra, come unico imputato, il 35enne Louis Dassilva, vicino di casa della vittima, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. I legali sostengono che nell’audio si sentano soltanto rumori indistinti e privi di valore probatorio. Nel corso dell’analisi, sono stati presi in esame i suoni e le eventuali voci tra le 21.45 e le 23.15 del 3 ottobre 2023, la sera dell’omicidio, e dalle 7.50 alle 8.30 della mattina successiva, quando il corpo della donna fu scoperto nel box. La perizia fonica chiude così una fase chiave dell’indagine, che prosegue ormai da due anni tra colpi di scena e riprese mediatiche. Dopo un’estate di silenzio, il caso è tornato a far parlare di sé, mentre l’impianto accusatorio della Procura riminese si prepara alla prova del dibattimento.