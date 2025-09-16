Caso Pierina, inizia il processo. Dassilva al centro dell’attenzione. Gli avvocati chiedono la nullità dell’interrogatorio di Manuela

di Francesco Zuppiroli

I cancelli e le porte del palazzo di Giustizia di Rimini sono ancora chiusi, ieri mattina alle 8, quando dinanzi al tribunale cominciano a sfilare i furgoni delle troupe televisive. Inviati da tutta Italia. Un alveare di giornalisti che rispondono alla chiamata della cronaca per uno dei procedimenti penali più chiacchierati e spasmodicamente attenzionati degli ultimi anni. Il processo a Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli: la 78enne testimone di Geova assassinata con 29 coltellate in via del Ciclamino 31, nel seminterrato di casa sua.

Sono le 8.30 quando nel tiepido mattino riminese i primi protagonisti del giallo iniziano a convergere al palazzo di Giustizia. La prima a varcare la soglia del tribunale è proprio la moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, che accompagnata dal proprio avvocato, Chiara Rinaldi, solca il drappello di cronisti assiepati per guadagnare l’ingresso senza commenti. Questione di minuti, secondi, e oltre a un capannello di persone accorse in tribunale per assistere al processo, arrivano anche gli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, tallonati nel tempismo dalla lunga colonna delle parti civili (13), assistite dagli avvocati Andrea Scifo, Marco e Monica Lunedei e ’capeggiate’ dai figli di Pierina Paganelli: Giacomo, Giuliano e Chiara Saponi i quali, prima di entrare, si appellano alla necessità che: "Da adesso la figura di nostra madre torni al centro dell’attenzione, poiché in questi due anni è stata la ‘grande dimenticata’".

Calibrano i passi, pesano i sospiri le decine e decine di persone che piano piano prendono posto nell’aula ‘Falcone e Borsellino’ del tribunale, lì dove per un istante si sospende il tempo quando poco dopo le 9 fa il suo ingresso l’imputato Louis Dassilva. Dread ai capelli, pantalone bianco, t-shirt blu. Sobrio e silente, Dassilva viene fatto accomodare dagli agenti della polizia penitenziaria nella camera di sicurezza dell’aula, mentre un centinaio di paia di occhi sono tutti calamitati verso la figura del grande accusato: di chi per la procura avrebbe ucciso Pierina Paganelli. Valeria, i figli della vittima, il sostituto procuratore Daniele Paci, gli avvocati, i curiosi e i giornalisti: tutti hanno uno sguardo, anche fugace, per Dassilva. Louis dal canto suo, invece, non ha avuto occhi per nessuno, meno che per la moglie Valeria Bartolucci, prima di essere condotto dalla camera di sicurezza al banco degli imputati: nel mezzo tra Fabbri e Guidi, per l’inizio della prima udienza. Poi, la campanella. Il trillo che preannuncia lo sfilare degli otto giudici della Corte d’Assise (sei popolari e due togati), presieduta da Fiorella Casadei. Due anni dopo, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è cominciato. La resa dei conti giudiziaria per un giallo in cui veleni familiari, tradimenti, depistaggi, accuse e controaccuse si sono mescolati nella ricetta perfetta per l’ossessione del macabro e lo spasmodico bisogno di seguire ogni passo, ogni sospiro, ogni decisione che riguardi il giallo di Pierina Paganelli.

L’udienza, servita alla Corte per affrontare le questioni preliminari, ha poi visto i difensori di Louis avanzare quattro eccezioni, in particolare per richiedere la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva e ora sua grande accusatrice, per la mancata trasmissione alla difesa di alcuni atti d’indagine prima dell’incidente probatorio; la riformulazione del capo d’imputazione per "genericità" dello stesso, con eliminazione delle aggravanti di premeditazione e crudeltà (quelle che prevedono l’ergastolo come pena massima) e richiesta della nullità del rinvio a giudizio di Dassilva in ragione di 35 blocchi di intercettazioni che "non sono stati messi a disposizione della difesa di Louis prima dell’udienza preliminare", sostengono Fabbri e Guidi. Eccezioni per cui il pm, Daniele Paci, ha chiesto il rigetto, argomentando e depositando al pari della difesa le proprie osservazioni. Questioni formali, per cui la Corte si è riservata di decidere rinviando il processo all’udienza del 20 ottobre, alle 9.30. Quando, in caso di rigetto delle istanze, allora verrà stilato il calendario delle udienze per la fase istruttoria. Così il processo per determinare la verità sul giallo di Pierina entrerà nel vivo.