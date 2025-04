Caso Pierina, interrogazione sul consulente

"Abbiamo deciso di presentare un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai per fare chiarezza sulla presenza ricorrente di Davide Barzan in diverse trasmissioni del servizio pubblico, tra cui Storie Italiane". Lo rende noto l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua. L’interrogazione riguarda Davide Barzan, il consulente difensivo di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. Afferma Bevilacqua: "Secondo quanto riportato da un’inchiesta della trasmissione di Mediaset Le Iene e da ulteriori fonti di stampa, Barzan non risulterebbe abilitato alla professione forense, pur essendo stato accusato di essersi presentato come avvocato prima, e come consulente legale di parte poi. Alla luce di queste gravi accuse, chiediamo alla Rai di chiarire quali criteri vengano adottati nella scelta degli ospiti coinvolti in casi giudiziari, se siano stati verificati i titoli professionali dichiarati da Barzan, e se vi siano stati compensi o accordi contrattuali con lui".