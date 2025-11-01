Caso Pierina, la battaglia di Louis . La Cassazione accoglie il ricorso. Ma il senegalese resta in carcere

È da più di un anno e mezzo che Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, osserva il mondo da dietro le sbarre del carcere di Rimini. Un anno e mezzo che il vicino di casa della donna uccisa in via del Ciclamino 31 con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, combatte una battaglia giudiziaria per la propria libertà. In questo caso specifico contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ormai il 16 luglio del 2024. Dal carcere Dassilva ha infatti vissuto tutte le fasi dell’iter procedurale per il giallo di via del Ciclamino. Dal carcere Louis ha visto intanto cominciare il processo che lo vede imputato davanti alla Corte d’Assise.

E proprio mentre va avanti il processo per l’omicidio di Pierina, torna a essere messa in discussione la custodia cautelare di Dassilva, dopo che ieri la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali, Riario Fabbri ed Andrea Guidi, e annullato la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna. La seconda, a essere precisi, per effetto della quale Louis si trova appunto ai ’Casetti’. Annullamento con rinvio è stata la decisione presa dagli ermellini rispetto al ricorso di Dassilva in Cassazione per annullare la misura cautelare. Già a gennaio scorso sempre la Suprema Corte aveva preso una decisione analoga sulla prima ordinanza, poi superata a seguito della ritrattazione di Manuela Bianchi e della versione secondo cui Dassilva si sarebbe trovato nel sotterraneo di via del Ciclamino prima del ritrovamento del cadavere di Pierina. Di nuovo, la Cassazione ha risposto picche ai giudici del Riesame, ritenendo che anche la seconda ordinanza per cui Dassilva è stato trattenuto in carcere non sia sufficientemente esaustiva nelle motivazioni. Da qui l’annullamento con rinvio, che di fatto non scarcera Dassilva, ma innesca un nuovo ping-pong di atti dalla Cassazione al Riesame, che ora dovrà fissare la nuova udienza per decidere sulla custodia in carcere. Il tutto mentre in Assise il processo per omicidio va avanti.

"La difesa accoglie con soddisfazione la decisione – così gli avvocati di Louis –, ha sempre fermamente creduto sia nella innocenza di Dassilva sia sulla fondatezza delle argomentazioni difensive. Il processo che è appena iniziato permetterà di fare chiarezza sulle tante inesattezze dette – sostengono poi i legali dell’imputato –, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista logico, da vari personaggi che si permettono di sostituirsi ai giudici. Attendiamo di conoscere le motivazioni dell’annullamento per poi argomentare sui motivi dell’annullamento e anche su quanto emerso in relazione al dichiarato di Manuela Bianchi. Di sicuro interesse sarà anche la perizia fonica in corso, la difesa confida in maniera importante su questa prova scientifica in itinere". Perizia super partes i cui esiti verranno resi noti nell’udienza del 18 dicembre. "È evidente che, qualora la Cassazione avesse ritenuto insussistenti i presupposti cautelari, avrebbe dovuto disporre l’immediata cessazione della misura e la scarcerazione dell’imputato, circostanza che, anche in questa seconda occasione, non si è verificata", è stata invece la lettura della decisione da parte di Davide e Nunzia Barzan, consulente e avvocato di Manuela Bianchi.

Francesco Zuppiroli