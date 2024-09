Caso Pierina, spunta la maglietta da lavoro di Louis. L’ha indossata la sera del delitto?

Rimini, 9 settembre 2024 – E' in corso a Bologna, davanti al tribunale del Riesame, l'udienza a carico di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio in quanto unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Louiss Dassilva

Presenti il sostituto procuratore, Daniele Paci, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, diretta dal commissario capo Marco Masia, e i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che si sono avvalsi della consulenza della criminologa Roberta Bruzzone. La questione da dirimere riguarda le esigenze cautelari che hanno portato all'incarcerazione di Dassilva.

La Procura di Rimini sarebbe ora in possesso di nuovi elementi. A cominciare da una maglietta da lavoro appartenente proprio a Dassilva e che, secondo la tesi degli inquirenti, sarebbe stata indossata la sera in cui è stato commesso il delitto. La relazione preliminare sulla t-shirt sequestrata al lavoro di Dassilva è il punto forte dell'accusa. Perché quella maglietta, di colore melange e una scritta sulla schiena, fornita dal datore di lavoro di Dassilva agli operai, potrebbe corrispondere a quella che indossa l'uomo nel video di sorveglianza pochi minuti dopo la morte di Pierina.

Stesso dicasi per un paio di occhiali da lavoro con lenti trasparenti, prelevati dalla scientifica. Quegli occhiali potrebbero essere quelli usati dall'omicida mentre accoltellava 29 volte l'anziana. Tutti questi nuovi elementi, anticipati ai giudici del Riesame dalla Procura, saranno la base della relazione ufficiale e definitiva della polizia scientifica di Roma.

Gli avvocati Fabbri e Guidi, difensori del 34enne, tenteranno di chiarire che Dassilva nonostante un voucher aperto per un biglietto aereo in Senegal e parenti in Francia che potrebbero ospitarlo, non ha lasciato l'Italia pur sapendo di essere l'unico indagato. Inoltre la difesa tenterà di smontare proprio l'argomento video in cui secondo l'accusa di vedrebbe il killer di Pierina.